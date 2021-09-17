24-летний «крипто-гений» осужден на семь лет за создание схемы Понци

15 сентября 24-летний соучредитель фонда Virgil Capital Стефан Цинь был приговорен к 7 с половиной годам заключения. Его фонд оказался очередной схемой Понци, пишет Bloomberg.

24-летний «крипто-гений» осужден на семь лет за создание схемы Понци
Фото: smh.com.au

Инвесторы Стефана Циня считали, что они нашли беспроигрышный путь — хедж-фонд, генерирующий 500% дохода, используя разницу курсов криптовалюты на сорока различных биржах.

На самом деле 24-летний самопровозглашенный гений математики тратил их средства на неудачные инвестиции в недвижимость и роскошный способ жизни, арендуя квартиру на Манхэттене за $23 000 в месяц.

Федеральные прокуроры заявляют, что Цинь обманул более чем сотню людей на $90 млн.

Путь к 90 млн

По словам Циня, во время обучения на первом курсе он разработал алгоритм под названием Тенджин. Программа позволяла зарабатывать, покупая криптовалюту на одной бирже и продавая по более высокой цене на другой. В 2017 он хвастался, что его фонд генерировал 500% доходов ежегодно. В 2018, когда о юноше написал The Wall Street Journal, он распоряжался $23,5 млн. К 2020 он смог привлечь более $90 млн.

В конце прошлого года, когда потери фонда начали расти, инвесторы стали требовать возврата средств. Чтобы выплатить их, Цинь попытался использовать свой другой фонд, VQR Multistrategy Fund LP, но Комиссия по ценным бумагам и биржам США заморозила активы VQR.

После этого, Цинь вернулся в США из Южной Кореи, сдался властям и признал свою вину.

«Наглое мошенничество»

Прокуроры требовали для Циня самого жестокого вердикта, учитывая «наглый» характер его преступления.

Его адвокаты просили о приговоре в 24 месяца, подчеркивая, что Цинь добровольно сдался властям, взял ответственность и помог вернуть часть потерянных средств.

Но 15 сентября он был приговорен к семи с половиной годам. Судья назвал его «потенциально очень опасной личностью» и отметил, что приговор должен отпугнуть других мошенников.

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