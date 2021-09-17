Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам банка Земельный капитал
Фонд гарантирования вкладов физлиц с 16 сентября начал выплачивать средства в размере 200 тыс. грн вкладчикам АО «КБ «Земельный Капитал» по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания. Об этом
Продолжаются выплаты вкладчикам по договорам банковского счета.
Где можно получить деньги
Возмещение средств вкладчикам проводится через отделения банков-агентов Фонда:
- Ощадбанк
- Приватбанк
- Укргазбанк
- Кредобанк
- Правэкс Банк
- Альфа Банк
- ПУМБ,
- Таскомбанк
- Идея Банк
- Банк «Пивденный»
- Универсал банк
- Банк инвестиций и сбережений.
«Возмещение средств вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода ФГВФЛ банка с рынка, но не более 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке», — говорится в сообщении.
Предыстория
11 августа 2021 года правление Нацбанка приняло решение отнести банк Земельный капитал к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.
12 августа Фонд гарантирования вкладов начал процедуру вывода банка Земельный капитал с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 12 августа 2021 по 11 сентября 2021 (включительно).
По данным НБУ, на начало текущего года 95% акций банка Земельный Капитал принадлежали известному бизнесмену/банкиру и политику Виктору Тополову. В свое время он был народным депутатом и «топливным» министром. Был владельцем Индекс-Банка (ныне — Креди Агриколь Банк), который продал французской группе Credit Agricole. После этой сделки Виктор Тополов стал соучредителем Астра Банка, который впоследствии также был продан греческому Alpha Bank.
Банк Земельный Капитал — один из самых маленьких банков страны. С активами менее 800 млн грн банк занимает по этому показателю 65 место из 73.
По итогам 1 полугодия текущего года банк зафиксировал отток гривневых средств населения в размере 22 млн грн.
По состоянию на 1 июля банк Земельный Капитал нарушал норматив краткосрочной ликвидности (Н6). При минимально необходимом значении в 60%, в банке он был ниже 55%.