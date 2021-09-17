ООН спрогнозировала самый быстрый рост мировой экономики почти за 50 лет

Мировая экономика по итогам 2021 года вырастет на 5,3% — это самый быстрый темп почти за 50 лет. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), который был опубликован 15 сентября, пишет Forbes.

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В прошлом году мировая экономика упала на 3,5%.

При этом восстановление экономики крайне неравномерное по регионам, секторам и доходам людей, отметили авторы доклада.

Например, в странах с развитой экономикой класс рантье пережил бурный рост доходов, тогда как люди с низкими доходами испытывали трудности, отмечается в докладе. В нем написано, что добиться роста позволили расходы государств на поддержку экономики и людей, а также высокие темпы вакцинации от COVID-19 в развитых экономиках.

По прогнозу, в 2022 году рост замедлится до 3,6%. В этом случае совокупное снижение доходов за период 2020—2022 годов составит около $13 трлн.

Замедление может оказаться более резким, чем ожидалось, если власти последуют «ошибочным» призывам к жесткой экономии, говорится в докладе.

Мировые доходы по-прежнему будут на 3,7% ниже траектории, которая предполагалась до начала пандемии, сообщила UNCTAD. Мировой объем производства вернется к тенденции 2016?2019 годов только к 2030 году, добавила она.

UNCTAD считает подъем инфляции в разных странах временным и вызванным несовпадением спроса и предложения. Этот рост цен может стать предлогом для отказа от стимулирующей политики в странах с развитой экономикой, но признаков, что этот рост будет устойчивым, нет, указано в докладе.

По оценке UNCTAD, кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказался в мире более серьезным, чем мировой финансовый кризис 2008 года.

Особенно сильно пандемия сказалась на развивающихся странах, в том числе в Африке и Южной Азии, говорится в докладе. Фискальные ограничения, отсутствие финансовой автономии и сложности с получением вакцин могут усилить экономические потрясения в этих странах, считает UNCTAD.

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