Самая большая сеть кинотеатров AMC будет принимать криптовалюту
Американская сеть кинотеатров AMC уже к концу 2021 планирует начать принимать биткоины, а позже и Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. Об этом пишет СЕО компании Адам Арон в Twitter.
Что можно купить за крипту
За криптовалюту можно будет покупать онлайн-билеты на фильмы. Сейчас компания согласовала использование только биткоина, но список цифровой валюты будет расширяться.
«Любители криптовалюты: вы, наверное, знаете, что AMC будет принимать биткоины для покупки онлайн-билетов и концессионных платежей уже в 2021 году», — пишет Арон.
Он также отметил, что в будущем к главной криптовалюте присоединятся и Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.
Скриншот твитта Адама Арона
Что известно о сети
АМС — крупнейшая сеть кинотеатров в мире. Она насчитывает 2866 экранов в 358 театрах в Европе и 7967 экранов в 620 театрах в США.