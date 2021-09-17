Самая большая сеть кинотеатров AMC будет принимать криптовалюту

Американская сеть кинотеатров AMC уже к концу 2021 планирует начать принимать биткоины, а позже и Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. Об этом пишет СЕО компании Адам Арон в Twitter.

Самая большая сеть кинотеатров AMC будет принимать криптовалюту
Фото: Andreas Praefcke

Что можно купить за крипту

За криптовалюту можно будет покупать онлайн-билеты на фильмы. Сейчас компания согласовала использование только биткоина, но список цифровой валюты будет расширяться.

«Любители криптовалюты: вы, наверное, знаете, что AMC будет принимать биткоины для покупки онлайн-билетов и концессионных платежей уже в 2021 году», — пишет Арон.

Он также отметил, что в будущем к главной криптовалюте присоединятся и Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

Скриншот твитта Адама Арона про криптовалюту

Скриншот твитта Адама Арона

Что известно о сети

АМС — крупнейшая сеть кинотеатров в мире. Она насчитывает 2866 экранов в 358 театрах в Европе и 7967 экранов в 620 театрах в США.

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