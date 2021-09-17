Рекордные цены на электроэнергию продержатся всю зиму — прогноз аналитиков

Цены на энергию в Европе выросли до самого высокого за много лет уровня. По мнению аналитиков, ситуация не изменится в течение всей зимы, пишет CNBC.

Фото: nhm.ac.uk

Октябрьские цены на газ на нидерландском хабе TTF 15 сентября поднялись до рекордного значения в 79 евро за мегаватт-час. В Великобритании цена электроэнергии, проданной «на сутки вперед», выросла на 19%, до 475 фунтов ($656,5) за мегаватт-час. Одной из причин является пожар на французско-британском кабеле, который оставил остров без импорта электроэнергии.

Самый главный фактор — газ

Гленн Риксон, глава отдела Европейского энергетического анализа S&P Global Platts, назвал несколько факторов роста цен, например низкую генерацию ветряной электроэнергии и недоступность ядерной.

«Но, несомненно, самый главный фактор — это цены на газ», — добавляет он.

Аналитик сказал, что прогнозы на зимние цены энергоносителей зависят от цены на газ, и добавил, что ожидает дальнейшего роста в последующие несколько месяцев.

Он также предусматривает, что цена на электроэнергию будет высоковолатильной, колеблясь от низкой или даже отрицательной, когда ветровые электростанции работают, сверхвысокой, когда они останавливаются.

Почему подорожал газ

Газ начал дорожать в начале апреля, когда из-за неожиданно холодной погоды газовые резервы Европы опустились ниже среднего за пять лет уровня. Восстановить резервы помешало постковидное «открытие» экономики — быстрое экономическое восстановление привело к высокому спросу на энергию.

Кроме того, РоSSия уменьшает поставки газа в Европу. Многие считают, что таким образом страна пытается доказать полезность Северного потока-2.

По словам Стефана Константинова, экономиста аналитической фирмы ICIS Energy, сильный спрос на сжиженный газ из стороны Азии и Южной Америки еще больше поднимает цену.

«С приближением зимы дефицит беспокоит рынок все больше», — комментирует он.

Курс на возобновляемую энергию

В начале сентября резкое подорожание газа и низкая производительность ветроэнергетики заставило Великобританию перезапустить свою старую угольную ТЭС. Этот шаг поставил под вопрос серьезность задекларированных правительством Великобритании намерений о переходе на «100% зеленую энергию».

«Это немного иронично, не так ли?» — прокомментировал Константинов. По его словам, перезапуск ТЭС обусловлен прерывистым характером «зеленой» генерации — как солнечной так и ветряной.

«Если бы было достаточно ветра, мы можем могли бы обеспечить где-то половину, может две-третьих спроса Великобритании в энергии. Но мы видим, что ветра нет, поэтому мы возвращаемся к „самой грязной“ генерации», — говорит он.

Ранее

Великобритания заявила о своем намерении полностью отказаться от угольных электростанций до октября 2024 чтобы сократить выбросы углекислого газа.