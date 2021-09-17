Минэкономики поставило целью уменьшить долю теневой экономики до 25%

Радикальная детенизация в ближайшее время не ожидается.

Минэкономики поставило целью уменьшить долю теневой экономики до 25%
Фото: Макс Требухов

Министерство экономики поставило целью за три года уменьшить уровень теневой экономики с нынешних 30% до 25%.

Об этом сказал министр Алексей Любченко в четверг, 16 сентября, на первом заседании созданной в прошлом месяце межведомственной рабочей группы по детенизации экономики.

"Стратегия экономической безопасности Украины на период до 2025 года четко указывает на настоятельную необходимость решения проблем тенизации экономики. Сегодня, по предварительным расчетам Минэкономики, уровень теневой экономики составляет 30% от официального ВВП. Сейчас мы собрались для выработки предложений по детенизации экономики во всех секторах, мы должны разработать отдельные точечные меры, выйти на системные решения, вплоть до введения институциональных изменений", - цитирует Любченко его пресс-служба.

Напомним, что в 2019 году уровень теневой экономики оценивался в 27%, но затем несколько увеличился.

Минэкономики объясняло, что к росту тенизации экономики привело усложнение условий экономической деятельности в результате введения противоэпидемических мер.

В то же время в министерстве отметили, что такой рост является меньшим по сравнению с ростом на протяжении предыдущих кризисных периодов, что свидетельствует о неординарности проявлений коронакризиса. Кроме того, изменились каналы тенизации вследствие ограничения возможности использования традиционных.

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