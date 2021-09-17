Цена на газ в Европе резко снизилась

Биржевая стоимость газа в Европе резко снизилась. По сравнению с рекордным подорожанием накануне, стоимость голубого топлива рухнула сразу на 150 долларов за тысячу кубометров.

По данным экспертов, в четверг, 16 сентября 2021 года, биржевая стоимость газа в Европе снизилась до уровня 800 долларов США за тысячу кубометров. Разница в цене всего за сутки составила более 150 долларов, поскольку еще в среду, 15 сентября, на европейских хабах тарифы на газ преодолели показатель в 950 долларов США за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В течение дня 16 сентября, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до 771 долларов, но потом снова начала расти и остановилась на отметке 834 долларов за тысячу кубометров газа. Но даже такой уровень снижения цен на газ в Европе является весьма значительным. По данным лондонской биржи ICE, в среду, 15 сентября, стоимость голубого топлива временами достигала рекордных 970 долларов США за тысячу кубометров.

Аналитики утверждают, что стоимость газа в Европе вряд ли в ближайшее время продолжит снижаться. Скорее всего, цена будет зафиксирована на текущем уровне.

"Скорее всего, мы "зависнем" на цене 800, где-то в этих пределах будет колебаться рынок. Однако, эти колебания плюс-минус 50 долларов (за тысячу кубометров газа) ситуацию кардинальным образом не меняют. Еще раз повторюсь: Они ее просто не потянут физически, поэтому ждем, какие решения будут приниматься Европейской комиссией по сокращению дефицита газа", – уточнил эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Напомним, украинцам рассказали, как изменятся тарифы на газ в Украине после рекордного роста цен в Европе.