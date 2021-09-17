Табачные изделия подорожают в 2022 году в Украине

В проект Госбюджета на 2022 года внесли повышение акцизного сбора на обычные и электронные сигареты. Налоги вырастут по меньшей мере на 20%, что повлечет за собой значительный скачок цен.

В Украине повысят налоги, после чего резко подорожают обычные и электронные сигареты

Повышение стоимости коснется всех видов сигарет, включая табачные изделия, которые предназначены для электрического нагрева с помощью подогревателя и с электронным управлением.

На обычные сигареты ставка акцизного налога в 2022 году будет повышена на 20% - минимум до 1 306,37 гривен за 1000 штук.

Табачные изделия для электрического нагрева также подорожают на 20%, акциз на них повысят до 1 747,6 гривен за 1000 штук.

В Украине повысят налоги, после чего резко подорожают обычные и электронные сигареты

Если власти Украины утвердят данный пункт в Госбюджете на 2022 год, то украинцам придется либо больше тратить денег на вредные привычки, либо приобщаться к здоровому образу жизни. Не каждый семейный бюджет выдержит столь значительные траты, учитывая, что параллельно с сигаретами дорожают многие другие группы товаров, растет коммуналка, повышаются ставки налогообложения.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине запретят продажу сигарет и алкоголя в сетях супермаркетов и крупных магазинов.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC СШАРынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC США
Рынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продаватьРынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продавать
«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров
Новые штрафы введут в УкраинеНовые штрафы введут в Украине
Нафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газНафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газ
Блок рекламы


Похожие новости
Минобороны: проект бюджета-2022 предусматривает рекордную сумму на безопасность и оборонуМинобороны: проект бюджета-2022 предусматривает рекордную сумму на безопасность и оборону
Цена на ягоды: в Украине из-за низкой стоимости урожай пропадает на корнюЦена на ягоды: в Украине из-за низкой стоимости урожай пропадает на корню
Налог на недвижимость в 2022 году увеличится на 21%Налог на недвижимость в 2022 году увеличится на 21%
Новые штрафы введут в УкраинеНовые штрафы введут в Украине
Налог на жилье в Украине повысятНалог на жилье в Украине повысят
Медикам в Украине увеличат минимальные зарплаты до 20 тысяч гривенМедикам в Украине увеличат минимальные зарплаты до 20 тысяч гривен
В правительстве презентовали проект государственного бюджета на 2022 годВ правительстве презентовали проект государственного бюджета на 2022 год
Земля в Украине за пять лет подорожает на 20%Земля в Украине за пять лет подорожает на 20%
Укрпочта хочет получить собственный банк уже в начале 2022 года. Кого могут купитьУкрпочта хочет получить собственный банк уже в начале 2022 года. Кого могут купить
+107% за лук и +37,3% сахар. Что больше всего подорожало в 2021 году+107% за лук и +37,3% сахар. Что больше всего подорожало в 2021 году
Последние новости
Подгружаем последние новости