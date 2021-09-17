Табачные изделия подорожают в 2022 году в Украине

В проект Госбюджета на 2022 года внесли повышение акцизного сбора на обычные и электронные сигареты. Налоги вырастут по меньшей мере на 20%, что повлечет за собой значительный скачок цен.

Повышение стоимости коснется всех видов сигарет, включая табачные изделия, которые предназначены для электрического нагрева с помощью подогревателя и с электронным управлением.

На обычные сигареты ставка акцизного налога в 2022 году будет повышена на 20% - минимум до 1 306,37 гривен за 1000 штук.

Табачные изделия для электрического нагрева также подорожают на 20%, акциз на них повысят до 1 747,6 гривен за 1000 штук.

Если власти Украины утвердят данный пункт в Госбюджете на 2022 год, то украинцам придется либо больше тратить денег на вредные привычки, либо приобщаться к здоровому образу жизни. Не каждый семейный бюджет выдержит столь значительные траты, учитывая, что параллельно с сигаретами дорожают многие другие группы товаров, растет коммуналка, повышаются ставки налогообложения.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине запретят продажу сигарет и алкоголя в сетях супермаркетов и крупных магазинов.