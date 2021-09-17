Минобороны: проект бюджета-2022 предусматривает рекордную сумму на безопасность и оборону

Расходы государственного бюджета для Министерства обороны в 2022 году запланированы в сумме 131 млрд грн.

В проекте Государственного бюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины - 5,95% от ВВП . В 2021 году эта сумма составляла 5,92%, а в 2020 году - 5,45% от ВВП .

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Расходы государственного бюджета для Министерства обороны в 2022 году запланированы в сумме 131 млрд грн без учета государственных гарантий, что больше 2021 года на 13,3 млрд грн", - сообщил министр обороны Андрей Таран.

Так на денежное обеспечение и заработную плату военнослужащих и работников пойдут 71,2 млрд грн - это на 10,9 млрд грн больше, чем в 2021 году. Еще 32,9 млрд грн предусмотрены на программу развития вооружения и военной техники. 5,5 млрд грн выделено для обеспечения жильем участников АТО/ООС со статусом внутренне перемещенных лиц.

Кроме бюджетных расходов на оборону, Украина получит международную помощь от правительств Франции (12,6 млрд грн), Великобритании (6,7 млрд грн) и США (1,7 млрд грн).

Проект Государственного бюджета в части финансирования безопасности и обороны будет рассматриваться на очередном заседании СНБО.

Напомним, 15 сентября в правительстве представили проект бюджета на 2022 год.