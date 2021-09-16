На восстановление костела Святого Николая в Киеве собрали уже 17,8 млн гривень

Ранее в Министерстве культуры заявили, что на восстановление киевского костела Святого Николая понадобится от 75 млн гривень.

На восстановление костела Святого Николая в Киеве собрали уже 17,8 млн гривень
Фото: Макс Требухов

На восстановлении киевского костела Святого Николая, который пострадал в результате пожара, собрано 17,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Деньги на спасение костела Святого Николая продолжают поступать. Сегодня по состоянию на 17 часов на счету Национального дома органной и камерной музыки Украины 17,8 млн грн", - говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве культуры заявили, что на восстановление киевского костела Святого Николая понадобится от 75 миллионов гривень.

Напомним, 3 сентября в Печерском районе столицы в костеле Св. Николая возник пожар, уничтоживший уникальный орган храма. По официальной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в музыкальном инструменте.

Сооружение костела сейчас находится в перечне "большой реставрации" на 2021 год.

Костел святого Николая - римско-католический костел в Киеве, один из двух римско-католических в городе, построенных до 1917 года. Расположен в самом центре города на Большой Васильковской улице. Храм построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким.

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