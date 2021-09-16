В Днепропетровской области СБУ заблокировала "мини-завод" по производству подпольного алкоголя и изъяла 16 тонн "товара"

Нелегальный бизнес организовали четверо жителей Запорожской области.

В Днепропетровской области СБУ заблокировала "мини-завод" по производству подпольного алкоголя и изъяла 16 тонн "товара"
Фото: СБУ

В Днепропетровской области разоблачили схему производства и сбыта контрафактного алкоголя в промышленных масштабах. Ежемесячно дельцы реализовывали более 100 тонн поддельного товара.

Об этом сообщила Служба безопасности.

Для производства фальсификата дельцы обустроили подпольный завод, а готовый «товар» сбывали через аффилированные сети и торговые точки по продаже алкоголя в Киевской, Харьковской и Сумской областях.

Чтобы скрыть сделку, дельцы оборудовали логистический центр в арендованных складских помещениях на территории Днепропетровщины, а главный офис - в Запорожье.

Для изготовления суррогата использовали контрафактный спирт и консерванты сомнительного качества.

Фото: СБУ

Установлено, что нелегальный бизнес организовали четверо жителей Запорожской области. Полученные "прибыли" они выводили в тень через подконтрольные фирмы.

Фото: СБУ

Во время обысков правоохранители обнаружили: более 16 тонн подготовленной к сбыту контрафактной продукции; ингредиенты для изготовления фальсификата; тару для фасовки готового продукта; черную бухгалтерию и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрении.

Фото: СБУ

Напомним, в марте Фискальная служба начала масштабную операцию "Спирт" - по борьбе с теневым алкоголем.

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