В "Житлоинвестбуде" провели обыски по делу о хищении 9,9 млн гривен на закупку лифтов

Сегодня, 16 сентября, Подольская окружная прокуратура города Киева совместно со Службой безопасности провела следственные действия в помещениях коммунального предприятия по строительству жилых домов "Житлоинвестбуд-УКБ" и у поставщика.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Следствием установлено, что коммунальное предприятие в период с 2019 по 2021 годы перечислило 9,9 млн гривен на счета общества за поставки пассажирских лифтов. Поставщик, в свою очередь, перечислил указанные деньги на счета других обществ - будто на приобретение комплектующих к лифтам.

Однако, как выяснилось, указанные субъекты хозяйствования не являются производителями этих комплектующих и не покупали их в отчетный период.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Таким образом, установлено, что финансово-хозяйственные операции по поставке комплектующих к лифтам осуществлялись исключительно с целью обналичивания денежных средств, полученных от коммунального предприятия путем осуществления мнимых сделок с условной продажей товаров. С целью установления обстоятельств совершения уголовного преступления в служебных помещениях коммунального предприятия и фирмы-поставщика проводятся обыски", - отметили в прокуратуре.

Напомним, 18 августа в Киеве разоблачили противоправную деятельность руководства КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Обыски в этом деле прошли, в частности, в заместителя председателя КГГА. Как сообщалось, должностные лица наладили схему присвоения средств, предназначенных для восстановления столичных детских садов и школ. По предварительным данным, из бюджета города вывели почти 30 млн гривен.

По данным источников LB.ua в правоохранительных органах, заместителем Виталий Кличко, у которого прошли обыски, является Вячеслав Непоп.

В июле ДФС разоблачила схему хищения на 12 млн грн во время ремонта киевских больниц. Налоговая милиция провела обыски в КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ".