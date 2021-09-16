В "Житлоинвестбуде" провели обыски по делу о хищении 9,9 млн гривен на закупку лифтов

Также следственные действия прошли в фиктивного поставщика комплектующих, которому перевели средства.

В "Житлоинвестбуде" провели обыски по делу о хищении 9,9 млн гривен на закупку лифтов
КП "Житлоінвестбуд"

Сегодня, 16 сентября, Подольская окружная прокуратура города Киева совместно со Службой безопасности провела следственные действия в помещениях коммунального предприятия по строительству жилых домов "Житлоинвестбуд-УКБ" и у поставщика.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Следствием установлено, что коммунальное предприятие в период с 2019 по 2021 годы перечислило 9,9 млн гривен на счета общества за поставки пассажирских лифтов. Поставщик, в свою очередь, перечислил указанные деньги на счета других обществ - будто на приобретение комплектующих к лифтам.

Однако, как выяснилось, указанные субъекты хозяйствования не являются производителями этих комплектующих и не покупали их в отчетный период.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Таким образом, установлено, что финансово-хозяйственные операции по поставке комплектующих к лифтам осуществлялись исключительно с целью обналичивания денежных средств, полученных от коммунального предприятия путем осуществления мнимых сделок с условной продажей товаров. С целью установления обстоятельств совершения уголовного преступления в служебных помещениях коммунального предприятия и фирмы-поставщика проводятся обыски", - отметили в прокуратуре.

Напомним, 18 августа в Киеве разоблачили противоправную деятельность руководства КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Обыски в этом деле прошли, в частности, в заместителя председателя КГГА. Как сообщалось, должностные лица наладили схему присвоения средств, предназначенных для восстановления столичных детских садов и школ. По предварительным данным, из бюджета города вывели почти 30 млн гривен.

По данным источников LB.ua в правоохранительных органах, заместителем Виталий Кличко, у которого прошли обыски, является Вячеслав Непоп.

В июле ДФС разоблачила схему хищения на 12 млн грн во время ремонта киевских больниц. Налоговая милиция провела обыски в КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продаватьРынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продавать
«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров
Рынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC СШАРынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC США
Нафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газНафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газ
Криптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардераКриптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардера
Блок рекламы


Похожие новости
Бюджет столицы на следующий год составит около 65 млрд гривен, - КличкоБюджет столицы на следующий год составит около 65 млрд гривен, - Кличко
Медикам в Украине увеличат минимальные зарплаты до 20 тысяч гривенМедикам в Украине увеличат минимальные зарплаты до 20 тысяч гривен
Фонд госимущества продал завод "Одессавинпром" за 235 млн гривенФонд госимущества продал завод "Одессавинпром" за 235 млн гривен
Кабмин заложил в бюджет на 2022 год среднюю зарплату 15,3 тыс. гривен и курс доллара 28,6 грнКабмин заложил в бюджет на 2022 год среднюю зарплату 15,3 тыс. гривен и курс доллара 28,6 грн
"Укрзализныця" отчиталась о 1,4 млрд гривен убытков за первое полугодие"Укрзализныця" отчиталась о 1,4 млрд гривен убытков за первое полугодие
Закупку ноутбуков для учителей притормозили из-за попытки разворовать деньгиЗакупку ноутбуков для учителей притормозили из-за попытки разворовать деньги
ГФС обеспечила поступление в бюджет 3 млрд гривен от "Нафтогаза"ГФС обеспечила поступление в бюджет 3 млрд гривен от "Нафтогаза"
На субсидии не хватает 12 млрд гривенНа субсидии не хватает 12 млрд гривен
За два года существования ВАКС получил почти 1 млрд гривен в качестве залоговЗа два года существования ВАКС получил почти 1 млрд гривен в качестве залогов
Бывший "Большевик" выставят на приватизацию за 1,4 млрд гривенБывший "Большевик" выставят на приватизацию за 1,4 млрд гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости