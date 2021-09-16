Бюджет столицы на следующий год составит около 65 млрд гривен, - Кличко

Бюджет Киева на 2022 год составит, по расчетам, около 65 млрд грн. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает официальный сайт КГГА.

«Что касается бюджета города, он будет немного больше, чем в этом году. Несмотря на недополучение, которое повлекла пандемия, смета 2022 года составит примерно 65 млрд грн», - сказал Кличко.

Он отметил, что почти треть бюджета направят на сферу образования. Значительную часть средств также выделят на медицину, транспорт и строительство и ремонт дорог.

«Традиционно почти треть бюджета мы направим на образование. Это более 500 детских садов, более 500 школ, высших учебных заведений. Это заработная плата преподавателей. На втором месте - медицина. В условиях пандемии нам нужно поддерживать медиков», - сказал лидер «УДАРа».

Мэр столицы также отметил, что только в этом году, из-за кризиса, вызванного пандемией, город недополучил почти 5 млрд грн.