Налог на недвижимость в 2022 году увеличится на 21%

Больше всего заплатят владельцы квартир площадью более 300 кв. м или домов с более 500 "квадратов" метража.

В 2022 году в Украине вырастет налог на недвижимость, и украинцы заплатят на 21% больше налогов на жилье, чем в 2021-м.

Новая норма закреплена в Налоговом кодексе Украины, сообщают Українські Новини.

В частности, в 2022 году сумма налога за квартиру площадью 100 кв. м вырастет с 2 832 грн до 3 600 грн. При этом размер налога рассчитывается, исходя из размера минимальной зарплаты за тот год, за который уплачивается налог. За каждый лишний квадратный метр нужно платить 1,5% от минимальной зарплаты. В этом году это 70,8 грн, в 2022-м - 90 грн.

При этом платить нужно только за лишнюю площадь (для квартиры за каждый квадрат более 60 кв. м, а за дом - более 120 кв. м).

Больше заплатят те, у кого метраж квартиры превышает 300 кв. м. Владельцам такого жилья придется заплатить налог в размере 25 тыс. грн. Такую же сумму заплатят владельцы частных домов, общая площадь которых превышает 500 кв. м.

Налог должны будут платить исключительно владельцы жилья один раз в год. Сумма налога никак не будет зависеть от количества членов семьи или от количества людей, прописанных в квартире или доме.

Налог на жилье начисляется с 1 июля, а оплата производится за прошлый год. Уплатить налог нужно в течение 30 дней, начиная с 1 июля или в течение 60 дней с момента получения налогового уведомления.

Просрочка уплаты налога на 30 дней приведет к автоматическому увеличению суммы налога на 10%. Просрочки платежа более чем на 30 дней увеличит сумму налога на 20%.