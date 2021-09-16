Налог на недвижимость в 2022 году увеличится на 21%

Больше всего заплатят владельцы квартир площадью более 300 кв. м или домов с более 500 "квадратов" метража.

Налог на недвижимость в 2022 году увеличится на 21%
Фото: premier-master.com

В 2022 году в Украине вырастет налог на недвижимость, и украинцы заплатят на 21% больше налогов на жилье, чем в 2021-м.

Новая норма закреплена в Налоговом кодексе Украины, сообщают Українські Новини.

В частности, в 2022 году сумма налога за квартиру площадью 100 кв. м вырастет с 2 832 грн до 3 600 грн. При этом размер налога рассчитывается, исходя из размера минимальной зарплаты за тот год, за который уплачивается налог. За каждый лишний квадратный метр нужно платить 1,5% от минимальной зарплаты. В этом году это 70,8 грн, в 2022-м - 90 грн.

При этом платить нужно только за лишнюю площадь (для квартиры за каждый квадрат более 60 кв. м, а за дом - более 120 кв. м).

Больше заплатят те, у кого метраж квартиры превышает 300 кв. м. Владельцам такого жилья придется заплатить налог в размере 25 тыс. грн. Такую же сумму заплатят владельцы частных домов, общая площадь которых превышает 500 кв. м.

Налог должны будут платить исключительно владельцы жилья один раз в год. Сумма налога никак не будет зависеть от количества членов семьи или от количества людей, прописанных в квартире или доме.

Налог на жилье начисляется с 1 июля, а оплата производится за прошлый год. Уплатить налог нужно в течение 30 дней, начиная с 1 июля или в течение 60 дней с момента получения налогового уведомления.

Просрочка уплаты налога на 30 дней приведет к автоматическому увеличению суммы налога на 10%. Просрочки платежа более чем на 30 дней увеличит сумму налога на 20%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продаватьРынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продавать
«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров
Рынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC СШАРынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC США
Нафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газНафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газ
Криптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардераКриптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардера
Блок рекламы


Похожие новости
Налог на жилье в Украине повысятНалог на жилье в Украине повысят
В правительстве презентовали проект государственного бюджета на 2022 годВ правительстве презентовали проект государственного бюджета на 2022 год
Укрпочта хочет получить собственный банк уже в начале 2022 года. Кого могут купитьУкрпочта хочет получить собственный банк уже в начале 2022 года. Кого могут купить
+107% за лук и +37,3% сахар. Что больше всего подорожало в 2021 году+107% за лук и +37,3% сахар. Что больше всего подорожало в 2021 году
В Украине повысятся налоги за квартиры: сколько нужно будет заплатить в 2022 годуВ Украине повысятся налоги за квартиры: сколько нужно будет заплатить в 2022 году
Вместо запрета криптовалют. В Индии хотят ввести налогообложение биткоин-биржВместо запрета криптовалют. В Индии хотят ввести налогообложение биткоин-бирж
В Германии за 2020 год собрали рекордные 380 млн евро налогов на собакВ Германии за 2020 год собрали рекордные 380 млн евро налогов на собак
В Украине хотят отменить часть налогов для гражданВ Украине хотят отменить часть налогов для граждан
Кабмин заложил в бюджет на 2022 год среднюю зарплату 15,3 тыс. гривен и курс доллара 28,6 грнКабмин заложил в бюджет на 2022 год среднюю зарплату 15,3 тыс. гривен и курс доллара 28,6 грн
Совет НБУ принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 годСовет НБУ принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год
Последние новости
Подгружаем последние новости