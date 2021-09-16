Новые штрафы введут в Украине

Украинцев предупредили о скором введении новых штрафов. Данную меру в Главном управлении Госпродпотребслужбы назвали превентивной, которая позволит защитить население Украины.

Руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в столице Украины Олег Рубан сообщил, что украинцам следует быть готовыми к тому, что в скором времени будут введены штрафы за нарушение карантина. Ограничения в первую очередь коснутся владельцев и посетителей различных заведений.

Штрафовать за нарушение противоэпидемических мероприятий начнут в тот же день, когда Госкомиссия ТЭБ и ЧС объявят переходы в "желтую" карантинную зону.

"Мы уже две недели проводим превентивные меры, даем рекомендации по соблюдению карантинного режима. Будем, действительно, выносить штрафные санкции", - предупредил соотечественников Олег Рубан.

Глава ведомства уточнил, что для киевских заведений, если они допустят нарушение карантинных ограничений, сумма штрафных санкций будет стартовать от 34 тысяч гривен.

Олег Рубан также отметил, что до объявления в Украине "желтой" зоны карантина осталось не так много времени. Это может произойти в ближайший понедельник или через неделю.

Напомним, ранее стало известно, как будут работать школы в Украине в период карантина.