Налог на жилье в Украине повысят

Согласно установленным в Налоговом кодексе Украины нормам, ставка налога на жилье в 2022 году вырастет на 21% по сравнению с 2021 годом.

Налог на жилье в 2022 году в Украине вырастет до рекордного уровня

Речь идет о жилой недвижимости, площадь которой превышает превышает установленные в государстве нормы. Так, ежегодно платить налог на "лишние" квадратные метры обязаны владельцы квартир площадью свыше 60 квадратных метров и хозяева частных домов, общая площадь которых превышает 120 кв.м.

Размер налога на жилье рассчитывают, исходя из размера минимальной зарплаты. За каждый "лишний" квадратный метр жилища необходимо уплатить 1,5% от минимальной зарплаты. Если данный соцстандарт растет, вместе с ним повышается и ставка налога.

Налог на жилье в 2022 году в Украине вырастет до рекордного уровня

К примеру, в 2021 году владельцы квартир площадью более 100 кв.метров платили налог в размере 2832 гривен, в 2022 году эта сумма вырастет до 3600 гривен.

Украинцы, площадь жилых квартир которых превышает 300 квадратных метров должны будут платить налог в размере 25 тысяч гривен. Такую же сумму налога должны будут заплатить в 2022 году владельцы частных домов с площадью свыше 500 кв.м.

Напомним, в Украине хотят отменить часть налогов для населения. За что можно будет не платить в ближайшее время?


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продаватьРынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продавать
«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров
Рынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC СШАРынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC США
Нафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газНафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газ
Криптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардераКриптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардера
Блок рекламы


Похожие новости
Медикам в Украине увеличат минимальные зарплаты до 20 тысяч гривенМедикам в Украине увеличат минимальные зарплаты до 20 тысяч гривен
В Киеве стремительно дорожают двухкомнатные квартиры: цены на новое жильеВ Киеве стремительно дорожают двухкомнатные квартиры: цены на новое жилье
Земля в Украине за пять лет подорожает на 20%Земля в Украине за пять лет подорожает на 20%
В Украине повысятся налоги за квартиры: сколько нужно будет заплатить в 2022 годуВ Украине повысятся налоги за квартиры: сколько нужно будет заплатить в 2022 году
Еврокомиссия решила выделить Украине €600 млн макрофинансовой помощиЕврокомиссия решила выделить Украине €600 млн макрофинансовой помощи
Вместо запрета криптовалют. В Индии хотят ввести налогообложение биткоин-биржВместо запрета криптовалют. В Индии хотят ввести налогообложение биткоин-бирж
В Германии за 2020 год собрали рекордные 380 млн евро налогов на собакВ Германии за 2020 год собрали рекордные 380 млн евро налогов на собак
Еврокомиссия отложила выделение Украине 600 млн евроЕврокомиссия отложила выделение Украине 600 млн евро
В Украине хотят отменить часть налогов для гражданВ Украине хотят отменить часть налогов для граждан
Обмен валют в Украине по новым правилам: какие купюры не примут, и у кого потребуют паспортОбмен валют в Украине по новым правилам: какие купюры не примут, и у кого потребуют паспорт
Последние новости
Подгружаем последние новости