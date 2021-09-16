Налог на жилье в Украине повысят

Согласно установленным в Налоговом кодексе Украины нормам, ставка налога на жилье в 2022 году вырастет на 21% по сравнению с 2021 годом.

Речь идет о жилой недвижимости, площадь которой превышает превышает установленные в государстве нормы. Так, ежегодно платить налог на "лишние" квадратные метры обязаны владельцы квартир площадью свыше 60 квадратных метров и хозяева частных домов, общая площадь которых превышает 120 кв.м.

Размер налога на жилье рассчитывают, исходя из размера минимальной зарплаты. За каждый "лишний" квадратный метр жилища необходимо уплатить 1,5% от минимальной зарплаты. Если данный соцстандарт растет, вместе с ним повышается и ставка налога.

К примеру, в 2021 году владельцы квартир площадью более 100 кв.метров платили налог в размере 2832 гривен, в 2022 году эта сумма вырастет до 3600 гривен.

Украинцы, площадь жилых квартир которых превышает 300 квадратных метров должны будут платить налог в размере 25 тысяч гривен. Такую же сумму налога должны будут заплатить в 2022 году владельцы частных домов с площадью свыше 500 кв.м.

Напомним, в Украине хотят отменить часть налогов для населения. За что можно будет не платить в ближайшее время?