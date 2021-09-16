Медикам в Украине увеличат минимальные зарплаты до 20 тысяч гривен

В 2022 году средняя зарплата украинцев должна вырасти до 17,5 тысячи гривен. Вместе с тем, минимальная зарплата медиков увеличится до 20 тыс. гривен, а средняя зарплата врача при этом будет выше 22,5 тыс. гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Минздраве уже пообещали направить 33 миллиарда гривень в рамках программы медицинской гарантии из бюджета Украины на 2022 год на повышение зарплат медицинским работникам, в том числе медсестер, фельдшеров, и остальных. Минимальная зарплата медсестры в 2022 году повысится до 13,5 тысяч гривен.

Также предусмотрено выделить из бюджета на 2022 год 3,1 млрд грн для централизованной закупки оборудования, в частности для улучшения материально-технической базы больниц, бактериологических и физико-химических лабораторий, Центров по контролю и профилактике болезней, на создание лабораторий экспертного уровня для проведения исследований, используемых в трансплантации.

Отдельно предусмотрено выделить 2,6 млрд грн на закупку вакцин для защиты населения от COVID-19. Остальная сумма средств на вакцины покроется за счет международных финансовых организаций.

Денис Шмыгаль отметил, что по сравнению с 2019 годом бюджет на медицину увеличился вдвое. Больше всего - 157,2 млрд гривен будет выделено на программу медицинских гарантий. Еще 4 млрд гривен пойдут на новые учреждения здравоохранения. Столько денег ранее не выделялось на эти цели.

Ранее сообщалось, как изменятся минимальные и средние зарплаты других граждан в 2022 году.