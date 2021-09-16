В Киеве стремительно дорожают двухкомнатные квартиры: цены на новое жилье

За последние полгода в Украине выросла стоимость жилья в новостройках. Особенно подорожание стало ощутимым в больших городах. Так, в Киеве средняя цена квадратного метра на первичном рынке увеличилась до $1229 по сравнению с июлем. Самый большой спрос наблюдается на однокомнатные квартиры, а вот цены рекордно подскочили на двухкомнатное жилье.

В Киеве стремительно дорожают двухкомнатные квартиры: за сколько можно купить новое жилье в столице

В зависимости от района ценник отличается. Самым дорогим районом Киева остается Печерский, где "квадрат" недвижимости в среднем стоит $1886. Самое бюджетное новое жилье продают в Днепровском районе - $926/кв. м. Риелторы наблюдают тенденцию к снижению цен в Оболонском и Печерском районе столицы на протяжении последних четырех месяцев. Эти районы имеют хорошую инфраструктуру и транспортную развязку, но стоимость жилья здесь многим не по карману.

Если говорить о двухкомнатных квартирах, то их стоимость только за последний месяц выросла на 5,1%. Средняя цена квадратного метра доходит до $1217. Трехкомнатные квартиры стоят от $1141 за кв. м. Спрос на них традиционно ниже.

В Киеве стремительно дорожают двухкомнатные квартиры: за сколько можно купить новое жилье в столице

Чаще всего покупатели ищут новые "однушки" (47% запросов) средней площадью около 50 кв. м. Несмотря на более высокие цены, украинцы чаще выбирают жилье в сегменте "комфорт+", чем "эконом".

Ранее сообщалось, что в Украине с 2022 года еще больше повысятся налоги за квартиры.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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