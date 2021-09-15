Кабмин исключил из приватизационного списка государственные пакеты акций облэнерго

Правительство выполнило один из пунктов распоряжения СНБО о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере.

Правительство исключило пять предприятий энергетической отрасли из перечня объектов большой приватизации государственной собственности.

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Согласно распоряжению Кабинета министров "Некоторые вопросы управления объектами государственной собственности" от 15 сентября из перечня объектов большой приватизации изымаются государственные пакеты акций ОАО "Тернопольоблэнерго", ОАО "Запорожьеоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго", АО "Николаевоблэнерго" и АО "Хмельницкоблэнерго".

Также прекращается приватизация государственных пакетов акций ОАО "Черкассыоблэнерго" в размере 46%, АО "Сумыоблэнерго" в размере 25%, АО "ДТЭК Одесские электросети" в размере 25%.

Таким образом правительство выполнило один из пунктов распоряжения СНБО о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере.