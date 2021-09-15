Кабмин передал "Нафтогазу" акции "Донецкоблгаза", владельцы которого под санкциями

Правительство во второй раз применило "закон об исключительных случаях".

Кабинет министров на заседании в среду решил передать арестованные акции "Донецкоблгаза" в управление НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Речь идет о долях подсанкционных гонконгских компаний Trading Field Limited (24,95%) и Endless Moonlight Limited (24,95%), которые были арестованы в марте 2021 года после того, как "Донецкоблгаз" в разгар отопительного сезона отключил газ котельным.

Акции были переданы в управление Нацагентству по возврату коррупционных активов (АРМА), а против гонконгских фирм ввели санкции. Теперь эти акции напрямую оформили на "Нафтогаз", который имеет в предприятии долю 38,27%.

Это сделано "с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, поскольку есть риск, что не будет обеспечена безаварийная эксплуатация газораспределительных систем как объектов повышенной опасности и своевременная локализация и ликвидация аварийных ситуаций в газопраспределительной системе Донецкой области".

Передать акции в управление "Нафтогазу" позволяет закон 1530-IX, принятый Верховной Радой в июне 2021 года.

Он предусматривает, что в исключительных случаях управление активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, может осуществляться путем их передачи государственным компаниям.

Исключительными случаями является риск сбоев в работе тепло-, энерго-, электро-, водоснабжения, водоотведения, снабжения природного газа, предприятий оборонно-промышленного комплекса и авиастроительной отрасли.

В конце августа 2021 года по этому закону "Нафтогазу" передали ТЭЦ семьи Дубневичей.