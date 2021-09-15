«Укрзализныця» планирует выпуск дополнительных евробондов на $200 миллионов

УЗ купит услуги аудиторской компании по сопровождению выпуска еврооблигаций путем дополнительного размещения облигаций участия в займе (LPN). Предприятие планирует выпуск евробондов на $200 млн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина , ссылаясь на ProZorro.

Фото: УЗ

Планируют привлечь не менее $200 млн

Соответствующее решение АО «Укрзализныця» приняла 2 сентября. Предприятие планирует привлечь внешние заимствования с международного рынка капитала путем дополнительного выпуска облигаций участия в займе на сумму не менее $200 млн.

Эти деньги пойдут на финансирование капитальных затрат.

О специфике дополнительного выпуска облигаций

Специфика процедуры дополнительного выпуска облигаций участия в займе (LPN) предусматривает, что выпуск будет осуществлен по параметрам основного выпуска, который состоялся в июле 2021 года.

Напомним, что в июле «Укрзализныця» разместила пятилетние евробонды на $ 300 млн в 7,875% годовых.

В компании заявили, что спрос на покупку вдвое превысил предложение. Заявки на финансирование получили от 70 инвесторов — в основном из Великобритании и Швейцарии.

На что пойдут деньги

Привлеченные средства «Укрзализныця» направит на выплату долгов и на погашение кредита перед дочерним банком роSSийского «Сбербанка» в Украине.

Часть средств также планируется направить на пополнение оборотного капитала.