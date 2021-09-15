Предельные цены на топливо снова повысили. Как отреагировали АЗС

Министерство экономики 14 сентября подняло предельную цену бензина до 26,61 грн за литр и дизтоплива — до 22,32 грн/л, сети автозаправочных станций уже подняли цены на топливо. Об этом говорится в сообщении Минэкономики .

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Цена Минэкономики

Ведомством установлена максимально возможная торговая надбавка. С ее учетом максимальная цена бензина на АЗС не должна превышать 31,61 грн/литр, на дизтопливо — 29,32 грн/л.

Реакция АЗС

Традиционно до верхней границы цены подняли сети WOG и ОККО, где А-92 подорожал на 1 грн/л, до 30,99 грн/л, А-95 — на 67 коп/л, до 31,61 грн/л, пишет enkorr.

Дизтопливо выросло в цене на 63 коп/л, до 29,32 грн/л.

В сети AMIC цены выросли в среднем на 64?68 коп/л, в SOCAR — на 67?80 коп/л, а Shell — на 63?70 коп/л.

Самую низкую цену А-95 пока предлагает Авиас (28,95 грн/л), самую высокую — ОККО, WOG, Параллель, Shell, SOCAR.

Средняя цена в Украине составляет 30,12 грн/л на А-95 и 28,38 грн/л на дизтопливо.

Предыстория

3 сентября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Расчетная цена для бензина повышена до 25,94 грн/л, для дизтоплива — до 21,69 грн/л. Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,94 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 28,69 грн/л.