Подпольные call-центры. Мошенники украли десятки миллионов с банковских счетов украинцев

Служба безопасности Украины ликвидировала два подпольных call-центра, которые выманивали у населения доступ к банковским счетам. Об этом говорится в сообщении СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

Как работала схема

Мошенники использовали звонки операторов, чтобы выведать у людей информацию об их банковских счетах. Затем злоумышленники снимали деньги и часть из них переправляли местному криминальному авторитету.