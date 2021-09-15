Подпольные call-центры. Мошенники украли десятки миллионов с банковских счетов украинцев

Служба безопасности Украины ликвидировала два подпольных call-центра, которые выманивали у населения доступ к банковским счетам. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Подпольные call-центры. Мошенники украли десятки миллионов с банковских счетов украинцев
Фото: ssu.gov.ua

Как работала схема

Мошенники использовали звонки операторов, чтобы выведать у людей информацию об их банковских счетах. Затем злоумышленники снимали деньги и часть из них переправляли местному криминальному авторитету.

По имеющейся информации, в противоправной деятельности колл-центров привлекли почти 70 человек. Злоумышленники приобрели базы данных банковских учреждений и звонили их клиентам.

Точная сумма «доходов» дельцов устанавливается, но предварительные оценки свидетельствуют о десятках миллионов гривен.

Мошенники выдавали себя за сотрудников банков и рассказывали, что они проводят телефонный опрос или предлагают новую банковскую услугу или кредит. Это позволяло им входить в доверие к «клиентам», которые охотно отдавали свою персонифицированную информацию.

Как следствие — злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу людей и снимали их средства.

Часть этих средств шла на финансирование организованной преступной группировки местного криминального авторитета — «Леры Сумского». Сейчас он бежал из Украины и скрывается от правоохранителей за рубежом.

В рамках уголовного производства осуществляются соответствующие процессуальные действия.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Киеве сотрудники киберполиции заблокировали финансовую онлайн-пирамиду. Мошенники обещали пострадавшим доходы от торговли валютами.

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