Подпольные call-центры. Мошенники украли десятки миллионов с банковских счетов украинцев
Служба безопасности Украины ликвидировала два подпольных call-центра, которые выманивали у населения доступ к банковским счетам. Об этом
Как работала схема
Мошенники использовали звонки операторов, чтобы выведать у людей информацию об их банковских счетах. Затем злоумышленники снимали деньги и часть из них переправляли местному криминальному авторитету.
По имеющейся информации, в противоправной деятельности колл-центров привлекли почти 70 человек. Злоумышленники приобрели базы данных банковских учреждений и звонили их клиентам.
Точная сумма «доходов» дельцов устанавливается, но предварительные оценки свидетельствуют о десятках миллионов гривен.
Мошенники выдавали себя за сотрудников банков и рассказывали, что они проводят телефонный опрос или предлагают новую банковскую услугу или кредит. Это позволяло им входить в доверие к «клиентам», которые охотно отдавали свою персонифицированную информацию.
Как следствие — злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу людей и снимали их средства.
Часть этих средств шла на финансирование организованной преступной группировки местного криминального авторитета — «Леры Сумского». Сейчас он бежал из Украины и скрывается от правоохранителей за рубежом.
В рамках уголовного производства осуществляются соответствующие процессуальные действия.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что в Киеве сотрудники киберполиции заблокировали финансовую онлайн-пирамиду. Мошенники обещали пострадавшим доходы от торговли валютами.