Акции компании Ferrexpo Константина Жеваго упали на 9,44%

Акции компании Ferrexpo, которая имеет украинские активы упали на Лондонской фондовой бирже (LSE) на 9,44% — до 343,6 пенсов. Цена бумаг вернулась на уровень марта 2021. Об этом пишут на сайте fixygen.ua .

Акции компании Ferrexpo Константина Жеваго упали на 9,44%
Фото: Интерфакс-Украина

Акции упали из-за цены на железную руду

В начале августа котировки приблизились к 500 пенсам, но потом бумаги «просели» вслед за ценами на железную руду.

Акции подешевели на 30% и более, тогда как спотовые и фьючерсные цены на железную руду (62% Fe) упали, по разным оценкам, на 32?39%.

Предыстория

На бирже уточняют, что курс акций Ferrexpo прошлой осенью снижался до 163,8 пенсов за акцию, а максимума в 513 пенсов он достиг в мае этого года, когда стоимость руды превысила $200 за тонну.

Капитализация Ferrexpo, по данным Лондонской биржи, около $ 3,09 млрд.

Ferrexpo в первом полугодии 2021 увеличило выручку на 74,3% — до $1 млрд 352,66 млн, а ее чистая прибыль выросла в 2,65 раза — до $661,43 млн.

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