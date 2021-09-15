Газ в Европе впервые подорожал до $900 за тысячу кубометров

Стоимость октябрьских фьючерсов подскочила на 10% за 2 часа.

Цена газа на голландском хабе TTF в среду, 15 сентября, превысила 73 евро за МВт-ч, что соответствует более 900 долларам за тысячу кубометров.

За 2 часа после начала торгов стоимость октябрьских фьючерсов подскочила почти на 10%, свидетельствуют котировки на бирже ICE Furutes.

Стоимость газа на голландском хабе еще неделю назад составляла 700 долларов. Во вторник, 14 сентября, показатель впервые превысил отметку в 800 долларов.

Очередной исторический рекорд связан с низкими запасами газа в европейских хранилищах накануне холодного сезона, а также нежеланием "Газпрома" увеличивать прокачку газа через территорию Украины.

Население Украины до конца отопительного сезона будет получать газ в среднем по 8 грн за кубометр, это примерно втрое дешевле нынешней рыночной цены.

10 сентября РоSSия завершила строительство "Северного потока - 2" и подала документы на его сертификацию в Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur). Рассмотрение этого вопроса может занять до четырех месяцев, тогда как "Газпром" хочет начать первые поставки еще до конца года.

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