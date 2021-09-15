Совокупный мировой долг скоро достигнет рекордных $300 триллионов

Мировой долг приближается к рекорду. В конце июня 2021 он составляет 296 трлн. В то же время уменьшилась доля долга в мировом ВВП. Об этом сообщает Reuters .

Совокупный мировой долг скоро достигнет рекордных $300 триллионов
Фото: Pixabay

Что включают в долг:

  • государственный долг,
  • долги физических лиц,
  • долги юридических лиц.

Они выросли во втором квартале на $ 4,8 трлн.

Темпы заимствования денег растут

В Институте международных финансов, на который ссылается издание, отметили, что если люди продолжат занимать в таком же темпе, то мировой долг вскоре превысит отметку в $300 трлн долларов.

Больше всего объемы долга выросли в развивающихся странах. Их совокупный долг вырос на $3,5 трлн во втором квартале до $92 трлн.

Есть и положительные новости

В то же время доля долга в мировом ВВП впервые сократилась после пика в прошлом году. Это считают положительным знаком — доля 362% в первом квартале уменьшилась до 353% во втором.

В Институте подчеркнули, что только 5 стран имеют отношение долга к ВВП на докризисном уровне — Мексика, Аргентина,Дания, Ирландия и Ливан.

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