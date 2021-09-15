Совокупный мировой долг скоро достигнет рекордных $300 триллионов
Мировой долг приближается к рекорду. В конце июня 2021 он составляет 296 трлн. В то же время уменьшилась доля долга в мировом ВВП. Об этом сообщает
Что включают в долг:
- государственный долг,
- долги физических лиц,
- долги юридических лиц.
Они выросли во втором квартале на $ 4,8 трлн.
Темпы заимствования денег растут
В Институте международных финансов, на который ссылается издание, отметили, что если люди продолжат занимать в таком же темпе, то мировой долг вскоре превысит отметку в $300 трлн долларов.
Больше всего объемы долга выросли в развивающихся странах. Их совокупный долг вырос на $3,5 трлн во втором квартале до $92 трлн.
Есть и положительные новости
В то же время доля долга в мировом ВВП впервые сократилась после пика в прошлом году. Это считают положительным знаком — доля 362% в первом квартале уменьшилась до 353% во втором.
В Институте подчеркнули, что только 5 стран имеют отношение долга к ВВП на докризисном уровне — Мексика, Аргентина,Дания, Ирландия и Ливан.