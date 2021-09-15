Главные события на фондовых биржах 14 сентября: Инвесторы не реагируют на позитивные новости

Во вторник рынки США упали. Индекс S&P 500 потерял 0,57%, закрывшись по итогам дня на отметке 4443 пункта.

Среди крупнейших компаний США , чья капитализация превышает $200 млрд, лидерами роста стали акции компании Microsoft , поднявшиеся на 0,9%, и акции Danaher Corporation, прибавившие 0,8%.

Больше всех упали акции Comcast Corporation, которые рухнули по итогам дня сразу на 7,3%, и акции Oracle Corporation, снизившиеся на 2,8%.

Данные по инфляции

Ключевым событием вчерашнего дня стала публикация данных по инфляции в США . Согласно им, в августе уровень потребительских цен вырос на 0,3% в месячном выражении.

В годовом выражении инфляция составила 5,3%. При этом на Уолл-Стрит в среднем ожидали инфляцию на уровне 0,4% в месячном и 5,3% в годовом выражении. Ранее в июле уровень инфляции составлял 0,5% в месячном и 5,4% в годовом выражении.

Уровень так называемой базовой инфляции, без учета цена на продукты питания и энергоносители в августе составил 0,1% в месячном и 4% в годовом выражении. При ожиданиях 0,3% и 4,2% соответственно. Ранее в июле этот показатель инфляции составлял 0,3% в месячном и 4,3% в годовом выражении.

Американская инфляция в августе, оказалась ниже прогнозов и замедлилась по сравнению с предыдущим месяцем. Эту информацию рынок мог бы с легкостью интерпретировать как позитивную новость для рынка. Ведь такая динамика частично подтверждает утверждения ФРС о том, что рост инфляции носит временный характер и теперь на фоне слабого рынка труда у ФРС есть больше поводов для того чтобы повременить с началом свертывания своих программ стимулирования.

Но рынки США тем не менее, вчера снизились и соответственно позитивной интерпретации не произошло, что говорит о том, что позитивный настрой рынка за последнее время очень сильно снизился.

Снова о налогах

Стоит так же отметить, что еще в понедельник стало известно о том, что демократы снова предлагают повысить налоги. Максимальную ставку по налогу на прибыль корпораций предполагается поднять до 26,5%, а максимальный уровень подоходного налога до 39,6%. Сейчас эти ставки составляют 21% и 37%.

При этом спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, стремится провести закон через процесс согласования бюджета без поддержки республиканцев. И вполне вероятно в этот раз рынок все же стал опасаться повышения налогов, ведь настойчивость демократов в этом вопросе не может не пугать.

На Уолл-Стрит образно говоря, есть, о чем задуматься, ведь ближайшее будущее может оказаться вовсе не позитивным. Снижение активности американского потребителя после завершения «ковидных» выплат, плюс начало свертывания программ стимулирования от ФРС и в дополнение к этому еще и повышение налогов. Такие перспективы не сулят рынкам ничего хорошего.