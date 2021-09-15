Коллекторов стало больше. НБУ зарегистрировал еще две компании

Еще два юридических лица прошли регистрацию в Национальном банке Украины и получили статус коллекторских компаний. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Коллекторов стало больше. НБУ зарегистрировал еще две компании
Фото: kanaldom.tv

Кто пополнил список

  • ООО «ЮФ «Ессаймент» (ЕГРПОУ 43788767)
  • ООО «ЮК «Ессаймент» (ЕГРПОУ 43667090).

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 13 сентября 2021.

Официальные коллекторы

3 сентября 2021 была Национальным банком проведена регистрация первых пяти коллекторских компаний.

  • ООО «Компания Аксилиум» (ЕГРПОУ 43227197)
  • ООО «Инфидис» (ЕГРПОУ 41476560)
  • ООО «Финтех-коллект» (ЕГРПОУ 44364802)
  • ООО «Служба исполнения взыскания» (ЕГРПОУ 44303859)
  • ООО «Украинская коллекторская агентство» (ЕГРПОУ 41501722)

Напомним

В Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время урегулирования просроченной задолженности по потребительским кредитам. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждения должны пройти регистрацию в НБУ.

Только компании, внесенные в реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

После 14 октября 2021 в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности.

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