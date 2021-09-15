Укрпочта хочет получить собственный банк уже в начале 2022 года. Кого могут купить

Укрпочта планирует оформить сделку по покупке небольшого украинского банка в течение двух ближайших кварталов. Об этом пишет Forbes.

Укрпочта хочет получить собственный банк уже в начале 2022 года. Кого могут купить
Фото: ukrinform.ru

Планы Укрпочты

Укрпочта объявила тендер по отбору оценщика банка в середине мая 2021 года.

«Прямо сейчас смотрим на несколько банков с помощью KPMG, — рассказал СЕО Укрпочты Игорь Смелянский. — Надеемся закрыть сделку до конца первого квартала 2022».

Госкомпания ищет небольшой банк с максимально «чистым» портфелем (без большой доли проблемных кредитов) и минимальным количеством отделений, говорит Смелянский. «Все остальное мы сделаем сами», — добавляет он.

Кого может купить Укрпочта

Укрпочта ориентируется на финучреждения с частным украинским капиталом с размером чистых активов на начало 2021 до 700 млн грн.

По данным НБУ, на украинском рынке есть шесть банков, которые подпадают под эти критерии: Окси Банк, Европромбанк, Фамильный, Траст-Капитал, Портал и Альпари.

Все указанные банки имеют не более семи отделений. Наименьшая доля неработающих кредитов — в Альпари, Фамильном и Траст-Капитале (менее 1%).

Потенциально привлекательными таргетами для Укрпочты могут быть также Европромбанк и Альтбанк, считает эксперт CASE-Украина и экс-заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз.

Однако у первого банка достаточно высокий уровень проблемных кредитов — около 30%. Активы второго по состоянию на начало года вдвое превышали уровень отсечения в 700 млн грн, указанный Укрпочтой в тендерной документации.

Предполагаемая сумма ожидаемой сделки — около 200 млн, что соответствует минимальному уровню капитала банков в соответствии с нормативами НБУ, считает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив. Дубогрыз с CASE ожидает не более 250 млн грн.

«Часто при продаже банка говорится о дисконте к капиталу, поскольку активы могут быть худшего качества, чем заявлено, — говорит Демкив. — В данном случае цель — купить банк без значительного кредитного портфеля».

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Укрпочта может стать банком.

19 мая Рада приняла за основу законопроект №-д о создании государственного Почтового банка.

Согласно законопроекту, украинцы получат базовые финансовые услуги — смогут открывать депозиты, чтобы хранить деньги, оплачивать карточкой коммунальные и другие услуги, получать пенсию, соцпомощь, зарплату, торговую выручку, а также смогут присоединиться к рынку онлайн-торговли.

Против допуска еще одной госкомпании на банковский рынок выступал НБУ.

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