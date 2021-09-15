Темпы инфляции в Соединенных Штатах оказались ниже ожиданий — доклад министерства труда США

Цены на некоторые потребительские товары выросли за август меньше, чем ожидалось. Это сигнал, что инфляция может замедляться, — говорится в докладе Министерства труда США, пишет CNBC.

Темпы инфляции в Соединенных Штатах оказались ниже ожиданий — доклад министерства труда США
Фото: fxempire.com

Индекс потребительских цен (ИПЦ), который измеряет корзину основных продуктов, а также различных энергетических товаров, за август увеличился на 5,3% по сравнению с прошлым годом и на 0,3% по сравнению с июлем.

Экономисты, участвовавшие в опросе Dow Jones, ожидали годовой прирост в 5,4% и месячный в 0,4%.

Если не учитывать цены на энергию и пищу — наиболее волатильные в индексе — ИПЦ вырос лишь на 0,1% за месяц, по сравнению с ожидаемыми 0,3% и на 4% в год по сравнению с ожидаемыми 4,2%.

Темп инфляции в 5,3% — это самый высокий показатель за 13 лет, хотя доклад и свидетельствует, что он замедляется.

Рынок положительно воспринял новости, индексы выросли.

Больше всего подорожал бензин

Цены на энергоносители были локомотивом инфляции за месяц: цены на бензин выросли на 2,8%, а отрасль в целом — на 2%. Цены на продукты питания также выросли на 0,4%.

По сравнению с прошлым годом, энергоносители выросли на 25%, а бензин за этот период подорожал на 42%.

Если же исключить эти две категории, ежемесячный рост цен был самым низким с февраля.

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