В Украине повысятся налоги за квартиры: сколько нужно будет заплатить в 2022 году

Налоги на квартиры в следующем году для украинцев будут выше на 21%. Если в 2021 году за квартиру площадью 100 квадратов приходится отдать 2 832 грн, то в следующем году владельцы недвижимости заплатят за эту же площадь уже 3600 грн.

Размер налога на недвижимость рассчитывается исходя из размера минималки за тот год, за который платится налог. За каждый лишний квадратный метр нужно платить налог 1,5% от минималки. В 2021 году эта сумма составляет 70,8 грн (минимальная зарплата на сегодняшний день - 6000 грн), а в 2022-м она повысится уже до 90 грн, так как минималка вырастет до 6900 грн.

Напомним, что налог на недвижимость украинцы должны платить за каждый квадрат квартиры выше 60 метров, и за дом - площадь которого выше 120 квадратов.

Квитанции на оплату налога на квартиру приходят украинцам на дом. Но если квитанция не пришла, а площадь квартиры или дома превышает нормы, то нужно обратиться в налоговую по месту регистрации и уточнить об необходимости уплаты налога, и уточнить сумму.

Налог платится в текущем году за предыдущий. Тем гражданам, которые в 2021 году приобрели недвижимость, квитанция об уплате налога придет уже в 2022 году.

Владельцы больших квартир и домов должны были уплатить налоги на "лишние" квадратные метры в течение 60 дней после получения налогового уведомления. В текущем году их разослали до 1 июля.

Как известно, с 1 сентября тем украинцам, которые не уплатили налоги за свое жилье, начали начислять штрафы в размере 1,5% от минимальной зарплаты.