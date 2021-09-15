Litecoin подорожал на 35% из-за фейковой новости, и снова упал

Цена Litecoin, 15-й по капитализации криптовалюты, за один день поднялась на 35% после фейковой новости, пишет YahooFinance.

Litecoin подорожал на 35% из-за фейковой новости, и снова упал
Фото: newsbtc.com

Фальшивый релиз

13 сентября издание GlobalNewswire опубликовало «пресс-релиз от Walmart», в котором торговый гигант якобы заявлял, что позволит производить оплату в Litecoin с 1 октября.

Новость ретвитнул официальный аккаунт Litecoin, но быстро удалил твит, после того, как пользователи указали на подозрительные моменты «пресс-релиза». Однако, к тому времени «новость» уже разошлась интернетом — ее опубликовали, в том числе, Bloomberg, Reuters и CNBC.

На волне ажиотажа Litecoin вырос со $175 до $237.

Опровержение не заставило себя долго ждать

В тот же день представитель Walmart заявил CNBC, что сообщение не соответствует действительности. Litecoin также опроверг партнерство. Это обвалило курс криптовалюты до $180.

Агентство GlobalNewswire объяснило, что новость была опубликована через мошеннический аккаунт и заверил, что «примет меры, чтобы этого не повторилось». Некоторые пользователи соцсетей обвинили СМИ в нетщательной проверке информации, ведь они не получили официального подтверждения от Walmart перед тем как опубликовать новость.

Как это повлияет на будущее криптовалюты

«Не удивлюсь, если эта pump&dump схема, на которую клюнули фактически все, еще более разозлит Гэри Генслера и Ко», — написал в своем твиттере журналист The Block Фрэнк Чапарро.

14 сентября Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США, который уже выражал недовольство нерегулируемым рынком криптоактивов, должен выступить перед Сенатом США. Вряд ли эта история изменит его отношение к криптовалютам.

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