Половина денег ФОПов сосредоточена в Приватбанке

Предприниматели держат на счетах в Приватбанке более 28 млрд грн, тогда как общий портфель средств ФОПов в банках на 1 июля текущего года составлял 55,9 млрд грн. Это следует из данных ФГВФЛ, которые оказались в распоряжении «Минфина».

Половина денег ФОПов сосредоточена в Приватбанке
Фото: tehnofan.com.uа

Не физлица, но и не юрлица

Средства ФОПов не учитываются в стандартной статистике НБУ в портфеле физлиц, но являются вкладами, на которые с начала 2017 г. распространяются гарантии ФГВФЛ. И поэтому отражаются в специализированной статистике.

По данным ФГВФЛ, доля ФОП в структуре вкладчиков по количеству составляет 3,3%.

Общее количество вкладов на 1 июля — почти 48 миллионов. То есть счетов ФОП насчитывается почти 1,6 млн. Учитывая, что общий портфель средств ФОПов составляет 55,9 млрд грн, несложно вычислить: средний остаток на счете превышает 35 тыс грн.

Портфель растет

За полтора года, с начала 2020 г., портфель средств ФОПов вырос почти вдвое — с 32,4 до 55,9 млрд грн.

Две трети средств ФОПов (то есть 67%) номинированы в национальной валюте.

Для справки: всего в Украине работают почти 2 млн предпринимателей. Как известно, часть ФОПов имеет право работать без открытия банковского счета.

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