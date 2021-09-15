Вместо запрета криптовалют. В Индии хотят ввести налогообложение биткоин-бирж
В скором времени власти Индии планируют ввести налогообложение биткоин-бирж и операций с цифровыми активами вместо запрета криптовалют. Об этом сообщает Forklog со ссылкой на The Economic Times.
Что известно
По данным источников, это решение не означает признание криптовалют полноценным классом активов. Власти считают разумным облагать налогами приносящую прибыль деятельность, добавили в издании.
До конца 2021 года Резервный банк Индии (RBI) планирует провести испытания собственной цифровой валюты, по данным журналистов.
В то же время индийские криптовалютные биржи запустили рекламные кампании и раздачи цифровых активов к стартовавшему 10 сентября фестивальному сезону, пишет ET. Так торговые платформы планируют привлечь новых розничных инвесторов.
Предыстория
7 сентября бывший заместитель управляющего RBI Рама Субраманиам Ганди заявил, что цифровые активы в Индии должны облагаться налогами в зависимости от способа их приобретения.
В июне СМИ узнали о планах властей страны ввести 2% налог на купленную на иностранных биржах криптовалюту. В июле журналисты сообщили о возможности введения дополнительного 18% налога для иностранных торговых платформ.
В январе в парламент Индии внесли законопроект, предполагающий запрет криптовалют. Однако документ так и не представили. В июне Bloomberg сообщил о планах правительства страны рассмотреть возможность регулирования класса цифровых активов.
По итогам 2020 года в Chainalysis оценили число криптоинвесторов в Индии в 15 млн человек, а стоимость принадлежащих им активов — в $38,8 млрд.