Вместо запрета криптовалют. В Индии хотят ввести налогообложение биткоин-бирж

В скором времени власти Индии планируют ввести налогообложение биткоин-бирж и операций с цифровыми активами вместо запрета криптовалют. Об этом сообщает Forklog со ссылкой на The Economic Times.

Вместо запрета криптовалют. В Индии хотят ввести налогообложение биткоин-бирж
Фото: ukrinform.ua

Что известно

По данным источников, это решение не означает признание криптовалют полноценным классом активов. Власти считают разумным облагать налогами приносящую прибыль деятельность, добавили в издании.

До конца 2021 года Резервный банк Индии (RBI) планирует провести испытания собственной цифровой валюты, по данным журналистов.

В то же время индийские криптовалютные биржи запустили рекламные кампании и раздачи цифровых активов к стартовавшему 10 сентября фестивальному сезону, пишет ET. Так торговые платформы планируют привлечь новых розничных инвесторов.

Предыстория

7 сентября бывший заместитель управляющего RBI Рама Субраманиам Ганди заявил, что цифровые активы в Индии должны облагаться налогами в зависимости от способа их приобретения.

В июне СМИ узнали о планах властей страны ввести 2% налог на купленную на иностранных биржах криптовалюту. В июле журналисты сообщили о возможности введения дополнительного 18% налога для иностранных торговых платформ.

В январе в парламент Индии внесли законопроект, предполагающий запрет криптовалют. Однако документ так и не представили. В июне Bloomberg сообщил о планах правительства страны рассмотреть возможность регулирования класса цифровых активов.

По итогам 2020 года в Chainalysis оценили число криптоинвесторов в Индии в 15 млн человек, а стоимость принадлежащих им активов — в $38,8 млрд.

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