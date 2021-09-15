Госбанки за второй квартал получили прибыль в три раза больше, чем за первый квартал

Во втором квартале 2021 года государственные банки получили прибыль на общую сумму 10,8 млрд грн. Почти на 86% этот объем был сформирован за счет прибыли, которую получил Приватбанк — 9,2 млрд грн. Об этом говорится в сообщении министерства финансов.

Фото: nv.ua

Что известно

Сохранилась тенденция к росту объема кредитного портфеля клиентов банков государственного сектора.

По сравнению с 1 апреля 2021 года он увеличился на 9,8 млрд грн (на 4,4%), из которых 5,4 млрд грн — увеличение объема кредитов, предоставленных юридическим лицам, 4,4 млрд грн — прирост кредитного портфеля физических лиц.

Объем средств физических лиц на счетах банков государственного сектора за второй квартал 2021 увеличился на 2,4 млрд грн (на 0,6%) при одновременном сокращении на 5,8 млрд грн (на 1,8%) объема средств юридических лиц и небанковских финансовых учреждений.

Приватбанк

Наиболее прибыльным среди банков государственного сектора был «Приватбанк» — 9,2 млрд грн.

Ощадбанк

За второй квартал Ощадбанк получил 513 млн гривен.

Укргазбанк

Прибыль банка составила — 726 млн гривен.

Укрэксимбанк

За второй квартал Укрэксимбанк получил 1,123 млрд гривен.