В Южной Корее закроются 40 из 60 криптобирж

В Южной Корее прекратят работу 40 из 60 криптобирж из-за несоответствия требованиям Комиссии по финансовым услугам страны (FSC). Об этом пишет Financial Times.

Фото: forklog.com

Что известно

Финансовый регулятор обязал криптовалютные торговые платформы получить лицензию, ввести обязательную идентификацию личности пользователей и отчитаться о наличии счета в одном из корейских банков до 24 сентября либо уведомить своих клиентов о закрытии.

На данный момент выполнить требования удалось только 20 криптобиржам, пишет FT. В их число вошли крупнейшие в стране площадки, Bithumb, Upbit, Korbit и Coinone, на которые приходится около 90% объема торгов цифровыми активами в Южной Корее.

Потери инвестора

«Мы ждем огромных потерь инвесторов в связи с приостановкой торговли и заморозкой активов на многих небольших биржах. Защита клиентов, скорее всего, не будет приоритетом для таких платформ», — сказал президент Федерации потребителей финансовых услуг Южной Кореи Чо Ен Хен.

В Financial Times подсчитали, что в неопределенном статусе могут оказаться активы в размере 3 трлн вон ($2,6 млрд).

Давление со стороны регулятора может привести к исчезновению 42 монет в парах с воной. Такие данные привел Ким Хен Чжун, профессор и глава Центра исследований криптовалют в университете Кореи.

Напомним

Требования FSC затронули и зарубежные криптобиржи, которые обслуживают жителей Южной Кореи.

В августе Binance запретила клиентам использовать южнокорейскую вону в операциях на своей платформе. Ограничения затронули торговлю, P2P-сделки и депозитные платежи.