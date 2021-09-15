В Германии за 2020 год собрали рекордные 380 млн евро налогов на собак

По сравнению с 2019 годом, сборы от налогообложения на содержание собак увеличились на 2,7%.

В Германии в 2020 году за счет налогообложения владельцев собак государственная казна получила 380 миллионов евро.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

По сравнению с 2019 годом, сборы от налогообложения на содержание собак увеличились на 2,7%. И в этом году этот тренд продолжается: в первом квартале соответствующие налоговые поступления в казну составили уже 159 млн евро, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на то, что количество домашних питомцев действительно могло увеличиться в связи с пандемией коронавируса, тенденция к росту налоговых сборов была отмечена еще раньше. Как отмечают статистики, в 2010 году в бюджет по этой статье поступило всего 258 млн евро.

В Германии после появления собаки ее владелец должен зарегистрировать ее в налоговой инспекции по месту жительства. Размер налога зависит от города или населенного пункта, налоги на бойцовских собак во многих городах выше. Если у кого-то несколько собак, то налоги придется платить за каждого питомца отдельно, причем за каждого следующего - больше, чем за предыдущего.

Сейчас в стране проживает около 35 млн собак, кошек, хомяков и других домашних животных. Владельцы кошек от уплаты налогов в Германии пока освобождены.

Напомним, в 2016 году Львовский городской совет утвердил правила обращения с животными, обязывающие всех владельцев собак зарегистрировать своих питомцев, а также предусматривающие административную и уголовную ответственность за безответственное и жестокое обращение с животными.