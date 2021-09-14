Украина ввела спецпошлины на импортные провода и кабели

Ограничительные меры будут действовать три года.

Украина ввела спецпошлины на импортные провода и кабели
Фото: odeskabel.com

Межведомственная комиссия по международной торговле ввела на три года специальную пошлину на импорт в Украину проводов и кабелей независимо от страны происхождения. В первый год - 23,5%, во второй - 22,3%, в третий - 21,2%.

Сообщение комиссии опубликовано в газете "Урядовий кур'єр" от 14 сентября.

Расследование комиссии проводилось по заявлению заводов "Одескабель" и "Южкабель". Оно установило, что в период 2017-2020 годов объемы импорта выросли более чем вдвое, а доля импорта в общем производстве - почти в три раза, в потреблении - на 75%.

Комиссия признала рост иморта совпадением внешних факторов, но решила защитить национальных производителей и устранить диспропорции в торговле.

Для этого вводится спецпошлина на изолированные провода, кабели (в том числе волоконно-оптические) по ряду кодов.

Напомним, что в апреле Украина объявила о введении 35% -й специальной пошлины на автобусы и грузовики из Беларуси.

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