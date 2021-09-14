Еврокомиссия отложила выделение Украине 600 млн евро
В Брюсселе ожидают результатов миссии МВФ.
Европейская комиссия отложила решение о втором транше макрофинансовой помощи для Украины.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции во вторник, 14 сентября.
"Относительно макрофинанса. Мы получили позитивный сигнал о предоставлении макрофинансовой помощи. Сейчас Европейская комиссия ожидает начала миссии МВФ. Там была продолжена дата предоставления этого транша", - сообщил Шмыгаль.
По его словам, эти деньги Украина может получить в ноябре.
Напомним, 22 апреля Европейская комиссия решила выделить пакет макрофинансовой помощи десяти странам-партнерам: Албании, Боснии и Герцеговине, Грузии, Иордании, Косово, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, Тунису и Украине.
Украина в рамках этой программы должна получить 1,2 млрд евро. Первым траншем в декабре 2020 года Украина получила 623,5 млн евро.
В рамках сотрудничества между Украиной и ЕС в 2014-2019 годах было реализовано четыре программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС - Украина получила льготное кредитное финансирование на общую сумму 3,31 млрд евро.
Все полученные в предыдущие периоды средства макрофинансовой помощи ЕС пошли на уменьшение внешнего финансового давления, улучшения платежного баланса государства, обеспечения бюджетных нужд.