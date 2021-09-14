В Украине хотят отменить часть налогов для граждан

В парламенте рассматривают вопрос об отмене ряда налогов для украинцев. Парламентарии предлагают внести правки к законопроекту №5600 об увеличении налогов, акцизов и штрафов для граждан Украины.

В Украине хотят отменить часть налогов для граждан: кого коснутся изменения

Вокруг этого документа возникает много шума и споров, ведь налогообложение касается представителей всех сфер бизнеса. Вырастут налоги - вырастут цены на все товары и услуги.

Чтобы облегчить судьбу украинцев, депутаты предлагают внести поправки в законопроект и исключить налогообложение НДС операций по поставке жилья. Если налоги не отменят, квартиры в Украине вскоре подорожают примерно на 20%.

Также рассматривается вопрос об отмене налогообложения дохода от продажи с/х продукции, выращенной фермерами на земельных участках площадью более 0,5 га. Вместо этого введена обязанность налогообложения при продаже продукции на сумму от 12 минимальных зарплат в год (сейчас это 72 тыс. грн).

Депутаты предлагают отменить увеличение штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных свыше 180 дней и положение об установлении дополнительных требований к праву на бюджетное возмещение (стоимость переработки не менее 8% от цены продажи товара).

Предлагается пересмотреть права граждан на взыскание налогового долга ГНС без обращения в суд по всему налоговому долгу, возникшему по самостоятельному декларированию налогоплательщика. Сейчас существует ограничение: налоговая может взыскать таким образом долг, по которому сумма не менее 5 млн грн и имеется неуплата в течение 90 дней.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Украине стартовала налоговая амнистия, которая продлится год. За это время граждане должны задекларировать свои активы, происхождение которых они затрудняются объяснить.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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