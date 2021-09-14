Кабмин заложил в бюджет на 2022 год среднюю зарплату 15,3 тыс. гривен и курс доллара 28,6 грн

Дефицит должен уменьшиться, а оборонительные расходы сохраняются на уровне около 6% ВВП.

Кабмин заложил в бюджет на 2022 год среднюю зарплату 15,3 тыс. гривен и курс доллара 28,6 грн
Фото: Кабмін / Youtube

Кабинет министров на заседании в среду планирует утвердить проект государственного бюджета на 2022 год с доходами 1,277 трлн гривен и расходами 1,465 трлн.

Об этом сказал премьер Денис Шмыгаль на пресс-конференции во вторник, 14 сентября.

Правительственный проект предусматривает сокращение дефицита бюджета до 3,5%, или 188 млрд гривен. Его финансирование планируется покрывать за счет займов и сотрудничества с международными финансовыми организациями. Кабмин также пообещал сохранить оборонительные расходы на уровне 5,95% от ВВП.

В бюджет также закладывают рост доходов граждан.

"Среднемесячная зарплата в следующем году - 15 258 грн. Это, в принципе, достаточно высокий уровень. В конце года средняя зарплата будет составлять свыше 17,5 тыс. гривен. Курс доллара остается в коридоре 28,6-28,7", - сказал Шмыгаль.

Минимальная зарплата на начало 2022 года составит 6500 гривен.

Напомним, что бюджет на 2022 год впервые будет базироваться на трехлетней бюджетной декларации, содержащей общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточного минимума и другие цели государственной политики.

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