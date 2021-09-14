Начало введения накопительных пенсий будет происходить за счет государства, - Шмыгаль

В дальнейшем люди получат третий уровень пенсионного обеспечения - добровольные взносы.

Начало введения накопительных пенсий будет происходить за счет государства, - Шмыгаль
Фото: Катерина Птаха

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль считает отсутствие накопительной пенсионной системы в Украине преступлением. Украина не получила этого уровня пенсионного обеспечения из-за бездействия власти в течение предыдущих 30 лет, заявил глава правительства на годовой пресс-конференции.

По его словам, именно поэтому украинцы имеют такой низкий уровень пенсий сейчас.

"Чтобы через 10-15 лет мы могли иметь адекватную пенсию, достойную, так скажем, надо сегодня начать работу по внедрению второго уровня пенсионной системы - накопительного уровня", - отметил он.

Шмыгаль заметил, что не все страны смогли удачно ввести такую систему. Сейчас украинская власть обсуждает идеи реализации накопительного пенсионного обеспечения.

"Начало внедрения будет за счет государства происходить, чтобы люди привыкли и поняли, смогли почувствовать доверие к этому уровню пенсионной системы", - заявил он.

В дальнейшем люди получат третий уровень пенсионного обеспечения - добровольные взносы. Частично это уже внедряется, сейчас в Украине накопили несколько миллиардов гривен в частных пенсионных фондах.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко признал, что пенсионная система в нынешнем виде приближается к коллапсу. "Мне, сорокалетнему, на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит", - заявил он.

Украинское законодательство предусматривает два уровня государственного пенсионного обеспечения: солидарную систему (работающие обеспечивают пенсионеров) и накопительную (обязательные отчисления себе на пенсию). Сейчас действует только солидарная система, и работает она откровенно плохо. Пенсионный фонд имеет хронический дефицит, в 2021 году он составит, по прогнозам, 204 млрд гривен. Накопительную систему изначально планировали ввести с 2013 года, но все откладывали.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Объем сделок слияния и поглощения может установить новый рекорд — ReutersОбъем сделок слияния и поглощения может установить новый рекорд — Reuters
Биткоин легализовали в УкраинеБиткоин легализовали в Украине
Рынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продаватьРынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продавать
«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров
Нафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газНафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газ
Блок рекламы


Похожие новости
«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров
Банк, потерявший платежеспособность, остался без лицензии: вкладчикам рассказали, что будет с их деньгамиБанк, потерявший платежеспособность, остался без лицензии: вкладчикам рассказали, что будет с их деньгами
В Украине резко подорожают квартиры в новостройках после введения новых норм строительстваВ Украине резко подорожают квартиры в новостройках после введения новых норм строительства
Отключение электричества за долги: как будет происходить, и кто может не боятьсяОтключение электричества за долги: как будет происходить, и кто может не бояться
Гарантированная сумма вклада в Украине будет повышена: сколько денег вернут вкладчикам обанкротившегося банкаГарантированная сумма вклада в Украине будет повышена: сколько денег вернут вкладчикам обанкротившегося банка
Украина начнет обмениваться финансовой информацией: будут искать счета в оффшорахУкраина начнет обмениваться финансовой информацией: будут искать счета в оффшорах
Цена на сахар в мире стремительно растет: какова будет его стоимость в УкраинеЦена на сахар в мире стремительно растет: какова будет его стоимость в Украине
Тариф на газ в новом отопительном сезоне будет в три раза ниже рыночной цены, - ВитренкоТариф на газ в новом отопительном сезоне будет в три раза ниже рыночной цены, - Витренко
Центробанки Австралии, Сингапура, Малайзии и Южной Африки протестируют расчеты в цифровой валютеЦентробанки Австралии, Сингапура, Малайзии и Южной Африки протестируют расчеты в цифровой валюте
Кабмин изменил механизм расчета средней зарплатыКабмин изменил механизм расчета средней зарплаты
Последние новости
Подгружаем последние новости