Начало введения накопительных пенсий будет происходить за счет государства, - Шмыгаль

В дальнейшем люди получат третий уровень пенсионного обеспечения - добровольные взносы.

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль считает отсутствие накопительной пенсионной системы в Украине преступлением. Украина не получила этого уровня пенсионного обеспечения из-за бездействия власти в течение предыдущих 30 лет, заявил глава правительства на годовой пресс-конференции.

По его словам, именно поэтому украинцы имеют такой низкий уровень пенсий сейчас.

"Чтобы через 10-15 лет мы могли иметь адекватную пенсию, достойную, так скажем, надо сегодня начать работу по внедрению второго уровня пенсионной системы - накопительного уровня", - отметил он.

Шмыгаль заметил, что не все страны смогли удачно ввести такую систему. Сейчас украинская власть обсуждает идеи реализации накопительного пенсионного обеспечения.

"Начало внедрения будет за счет государства происходить, чтобы люди привыкли и поняли, смогли почувствовать доверие к этому уровню пенсионной системы", - заявил он.

В дальнейшем люди получат третий уровень пенсионного обеспечения - добровольные взносы. Частично это уже внедряется, сейчас в Украине накопили несколько миллиардов гривен в частных пенсионных фондах.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко признал, что пенсионная система в нынешнем виде приближается к коллапсу. "Мне, сорокалетнему, на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит", - заявил он.

Украинское законодательство предусматривает два уровня государственного пенсионного обеспечения: солидарную систему (работающие обеспечивают пенсионеров) и накопительную (обязательные отчисления себе на пенсию). Сейчас действует только солидарная система, и работает она откровенно плохо. Пенсионный фонд имеет хронический дефицит, в 2021 году он составит, по прогнозам, 204 млрд гривен. Накопительную систему изначально планировали ввести с 2013 года, но все откладывали.