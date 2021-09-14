В Украине подорожает дешевый алкоголь

В Украине вскоре вырастут минимальные розничные цены на спиртное. Это может произойти в случае принятия проекта постановления от Минэкономики, которое уже отправили на согласование. Чиновники считают, что подобным образом получится детенизировать рынок алкоголя в нашей стране.

Помимо этого, предложение нацелено на развитие реального сектора экономики, так как из-за подорожания сырья и материалов легальные производители спиртного сейчас не могут привести цены к экономически обоснованным. Они не выдерживают конкуренции с нелегалами, которые вытесняют легальный алкоголь с рынка.

Повышение минимальных розничных цен на алкоголь обеспечит "здоровую" конкуренцию среди производителей спиртного.

Предыдущее подорожание алкоголя в Украине было в мае 2021 года. Тогда минимальные цены на алкоголь повысили от 1% до 5%, в зависимости от вида. Так, минимальная стоимость пива увеличилась до 18,59 гривен за 0,5 литра, водка подорожала до 93,31 гривен за 0,5 литра, вино подорожало до 69,24 гривен за 0,75 литра.

Помимо того, что спиртные напитки подорожают, их продажу хотят ограничить. Народные депутаты уже зарегистрировали законопроект, в котором предлагается вынести торговлю алкоголем и сигаретами за пределы магазинов, торгующих пищевыми продуктами, товарами для детей, а также спортивными товарами. Таким образом, купить алкоголь граждане смогут исключительно в отдельных торговых точках, которые уже массово открываются по стране. Тоже самое касается и продажи сигарет.

Ранее сообщалось, какой алкоголь массово фальсифицируют в Украине, и где его чаще всего продают.