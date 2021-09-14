"Укрзализныця" объявила конкурс на должность постоянного главы правления
Добавить свою кандидатуру и перечень необходимых документов можно до 6 октября.
АО "Укрзализныця" объявила конкурсный отбор на должность постоянного главы правления компании.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Среди основных обязанностей:
- председательство и содействие работе правления компании;
- применение эффективных практик управления по всему учреждению, в ее отношениях с Наблюдательным советом, а также с Правлением и низкими уровнями управления;
- управление отношениями с Кабмином;
- обеспечение стратегического и ежедневного управления компанией, железной дорогой и промышленностью;
- обеспечение эффективности и прозрачности бизнес-операций компании и усиление финансовых показателей и возможностей для дальнейшего финансирования модернизации бизнеса;
- разработка и последовательная реализация плана уменьшения расходов и повышения эффективности бизнес-процессов;
- подготовка компании к конкуренции со стороны частного сектора;
- обеспечение эффективной борьбы с коррупцией в компании;
- обеспечение кибербезопасности компании.
Требования к претенденту на должность председателя правления "Укрзализныци":
- Должен иметь не менее 5 лет опыта в управлении крупными компаниями, работая в качестве президента, генерального директора, исполнительного директора, председателя правления;
- Необходимо иметь успешный опыт в разработке и управлении сложными проектами в области организационных изменений (трансформация бизнес-модели, организационная перестройка, слияние/поглощение)
- Доказанные навыки и опыт разработки и реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса;
- Кандидат должен иметь глубокие практические знания по экономике, опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования на крупных предприятиях;
- Успешный опыт управления большим портфелем капитальных инвестиционных проектов;
- Успешный опыт управления изменениями регуляторной сферы и влияния правительства;
- Опыт внедрения лучших практик систем корпоративного управления и рекомендаций для крупных предприятий;
- Иметь безупречную деловую репутацию;
- Свободно владеть украинским/русским и английском языками;
"Претендент не должен являться в течение предыдущих пяти лет учредителем, акционером (участником), руководителем, членом наблюдательного совета, работником или представителем лица, к которому правительством Украины применены санкции, а также не иметь значительных деловых отношений с таким лицом" , - отмечают в компании.
Добавить свою кандидатуру и перечень необходимых документов можно до 6 октября - их будет принимать компания по подбору персонала Amrop.
Напомним, за первое полугодие 2021 года АО "Укрзализныця" отчиталась о 1,4 млрд гривень совокупных чистых убытков.