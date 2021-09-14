"Укрзализныця" объявила конкурс на должность постоянного главы правления

Добавить свою кандидатуру и перечень необходимых документов можно до 6 октября.

"Укрзализныця" объявила конкурс на должность постоянного главы правления
Фото: sannews.com.ua

АО "Укрзализныця" объявила конкурсный отбор на должность постоянного главы правления компании.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Среди основных обязанностей:

  • председательство и содействие работе правления компании;
  • применение эффективных практик управления по всему учреждению, в ее отношениях с Наблюдательным советом, а также с Правлением и низкими уровнями управления;
  • управление отношениями с Кабмином;
  • обеспечение стратегического и ежедневного управления компанией, железной дорогой и промышленностью;
  • обеспечение эффективности и прозрачности бизнес-операций компании и усиление финансовых показателей и возможностей для дальнейшего финансирования модернизации бизнеса;
  • разработка и последовательная реализация плана уменьшения расходов и повышения эффективности бизнес-процессов;
  • подготовка компании к конкуренции со стороны частного сектора;
  • обеспечение эффективной борьбы с коррупцией в компании;
  • обеспечение кибербезопасности компании.

Требования к претенденту на должность председателя правления "Укрзализныци":

  • Должен иметь не менее 5 лет опыта в управлении крупными компаниями, работая в качестве президента, генерального директора, исполнительного директора, председателя правления;
  • Необходимо иметь успешный опыт в разработке и управлении сложными проектами в области организационных изменений (трансформация бизнес-модели, организационная перестройка, слияние/поглощение)
  • Доказанные навыки и опыт разработки и реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса;
  • Кандидат должен иметь глубокие практические знания по экономике, опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования на крупных предприятиях;
  • Успешный опыт управления большим портфелем капитальных инвестиционных проектов;
  • Успешный опыт управления изменениями регуляторной сферы и влияния правительства;
  • Опыт внедрения лучших практик систем корпоративного управления и рекомендаций для крупных предприятий;
  • Иметь безупречную деловую репутацию;
  • Свободно владеть украинским/русским и английском языками;

"Претендент не должен являться в течение предыдущих пяти лет учредителем, акционером (участником), руководителем, членом наблюдательного совета, работником или представителем лица, к которому правительством Украины применены санкции, а также не иметь значительных деловых отношений с таким лицом" , - отмечают в компании.

Добавить свою кандидатуру и перечень необходимых документов можно до 6 октября - их будет принимать компания по подбору персонала Amrop.

Напомним, за первое полугодие 2021 года АО "Укрзализныця" отчиталась о 1,4 млрд гривень совокупных чистых убытков.

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