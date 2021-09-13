Совет НБУ принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год

Совет Национального банка Украины приняла основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу.

Как сообщает пресс-служба НБУ, этот документ основывается на предложениях правления Национального банка и подтверждает цели, принципы и инструменты монетарной политики, указанные и в предыдущих версиях основных принципов.

"Он полностью согласуется с положениями Стратегии монетарной политики регулятора и отвечает международным обязательствам Украины, в частности положениям меморандума с МВФ об экономической и финансовой политике. Это обеспечит последовательность и предсказуемость монетарной политики центробанка", - говорится в сообщении.

Так, согласно с принципами, в следующем году Национальный банк продолжит:

проводить политику таргетирования инфляции для достижения и обеспечения ценовой стабильности;

поддерживать темпы прироста цен в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений 1 в. п .;

применять учетную ставку как основной инструмент монетарной политики. В случае необходимости центробанк может использовать и другие инструменты денежно-кредитной политики, предусмотренные Законом Украины "О Национальном банке Украины";

соблюдать режим плавающего курсообразования но не таргетировать достижения определенного уровня или диапазона обменного курса.

В определенный законодательством срок основные принципы будут направлены в Верховную Раду Украины с целью информирования.

Как сообщали, 9 сентября НБУ четвертый раз с начала года поднял учетную ставку - до 8,5%. Решение связано со слишком высокой инфляцией.

Инфляция в Украине в июле впервые за три года превысила 10% и в августе продолжила ускоряться. Нацбанк ожидает, что в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%. В следующем году снижение темпов инфляции будет продолжаться - она постепенно вернется к цели 5%.

Чтобы ускорить замедление инфляции, НБУ решил свернуть некоторые антикризисные меры. В частности, с 10 сентября прекращаются операции по долгосрочному рефинансированию, а с 29 сентября - аукционы процентного свопа.

В случае, если этих мер окажется недостаточно, Национальный банк готов принимать другие для возвращения инфляции к цели 5%.

Следующий пересмотр учетной ставки запланирован на 21 октября.