Совет НБУ принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год
Документ полностью соответствует международным обязательствам Украины, в частности положениям меморандума с МВФ.
Совет Национального банка Украины приняла основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу.
Как сообщает пресс-служба НБУ, этот документ основывается на предложениях правления Национального банка и подтверждает цели, принципы и инструменты монетарной политики, указанные и в предыдущих версиях основных принципов.
"Он полностью согласуется с положениями Стратегии монетарной политики регулятора и отвечает международным обязательствам Украины, в частности положениям меморандума с МВФ об экономической и финансовой политике. Это обеспечит последовательность и предсказуемость монетарной политики центробанка", - говорится в сообщении.
Так, согласно с принципами, в следующем году Национальный банк продолжит:
- проводить политику таргетирования инфляции для достижения и обеспечения ценовой стабильности;
- поддерживать темпы прироста цен в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений 1 в. п .;
- применять учетную ставку как основной инструмент монетарной политики. В случае необходимости центробанк может использовать и другие инструменты денежно-кредитной политики, предусмотренные Законом Украины "О Национальном банке Украины";
- соблюдать режим плавающего курсообразования но не таргетировать достижения определенного уровня или диапазона обменного курса.
В определенный законодательством срок основные принципы будут направлены в Верховную Раду Украины с целью информирования.
Как сообщали, 9 сентября НБУ четвертый раз с начала года поднял учетную ставку - до 8,5%. Решение связано со слишком высокой инфляцией.
Инфляция в Украине в июле впервые за три года превысила 10% и в августе продолжила ускоряться. Нацбанк ожидает, что в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%. В следующем году снижение темпов инфляции будет продолжаться - она постепенно вернется к цели 5%.
Чтобы ускорить замедление инфляции, НБУ решил свернуть некоторые антикризисные меры. В частности, с 10 сентября прекращаются операции по долгосрочному рефинансированию, а с 29 сентября - аукционы процентного свопа.
В случае, если этих мер окажется недостаточно, Национальный банк готов принимать другие для возвращения инфляции к цели 5%.
Следующий пересмотр учетной ставки запланирован на 21 октября.