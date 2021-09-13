Совет НБУ принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год

13 сентября Совет Национального банка Украины принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Совет НБУ принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год
Фото: flickr.com

Что известно о документе

Этот документ основывается на предложениях правления Нацбанка и подтверждает цели, принципы и инструменты монетарной политики, которые указаны и в предыдущих версиях Основных принципов.

Национальный банк продолжит:

  • проводить политику таргетирования инфляции для достижения и обеспечения ценовой стабильности;
  • поддерживать темпы прироста цен в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений 1 в. п .;
  • применять учетную ставку как основной инструмент монетарной политики. В случае необходимости центробанк может использовать и другие инструменты денежно-кредитной политики, предусмотренные Законом Украины «О Национальном банке Украины»;
  • соблюдать режим плавающего курсообразования, но не таргетировать достижения определенного уровня или диапазона обменного курса.

Инфляционное таргетирование

Инфляционное таргетирование останется гибким с целью надлежащего баланса между обеспечением ценовой стабильности и содействием экономическому росту и финансовой стабильности.

Национальный банк будет допускать временное отклонение инфляции от установленной цели в отдельные краткосрочные периоды, если это не будет создавать угрозы разбалансировки инфляционных ожиданий и не будет препятствовать возвращению инфляции к цели на приемлемом горизонте монетарной политики.

Монетарная политика

Главными критериями успешности монетарной политики будут оставаться заякоренность инфляционных ожиданий на уровне целевого показателя и соответствие фактической инфляции ее целевым значениям в среднесрочной перспективе.

Учитывая необходимость развития валютного рынка, Нацбанк будет стремиться минимизировать использование валютных интервенций.

Также центробанк продолжит валютную либерализацию, конечной целью которой является переход к свободному движению капитала. Это облегчит ведение бизнеса в стране и улучшит ее инвестиционный климат, что является важной предпосылкой для устойчивого экономического роста.

Рынок виртуальных активов

Национальный банк в пределах своей компетенции будет прилагать усилия, чтобы законодательное регулирование и функционирования рынка виртуальных активов согласовывались с необходимостью достижения целей по ценовой и финансовой стабильности в Украине. Это важно для обеспечения устойчивого экономического роста.

Кроме того, регулятор будет уделять должное внимание мониторингу и минимизации рисков, связанных с распространением виртуальных активов, и установлению действенных средств контроля за оборотом финансовых виртуальных активов, обеспеченных валютными ценностями.

Изменение климата

Центробанк также не остается в стороне вопроса изменения климата и уменьшения вредных выбросов в атмосферу — регулятор будет прилагать максимум усилий для учета при принятии монетарных решений экологических, социальных и управленческих аспектов.

Это важно, поскольку в долгосрочной перспективе они будут иметь существенное влияние на работу трансмиссионного механизма монетарной политики, развитие финансовой системы и экономики Украины.

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