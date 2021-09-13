Всемирный банк ждет завершения в Украине земельной реформы: тогда даст новый транш

Всемирный банк ожидает выполнения Украиной определенных требований, в том числе завершение земельной реформы. Международный партнер может выдать второй транш на $350 млн. Об этом сообщила вице-президент В Б Анна Б`ерде в интервью агентству Интерфакс-Украина .

Всемирный банк ждет завершения в Украине земельной реформы: тогда даст новый транш
Фото: worldbank.org

Условия ВБ

Она отметила, что деньги дадут в случае «поддержания адекватной макроэкономической базы», а также после принятия закона, который облегчит доступ к кредитам для мелких фермеров. Документом предусматривается запуск специального Фонда.

«Знаменательное решение об открытии рынка земли принято, но предстоит еще многое сделать, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями, которые предлагает сельскохозяйственный сектор Украины, в частности облегчить доступ к кредитам для мелких фермеров», — отметила Б`ерде.

Сейчас этот законопроект отложен.

О визите Б`ерде в Украину

Вице-президент Всемирного банка впервые приехала в Украину. Она планирует встретиться с премьером и посетить частную ферму.

Напомним, что во время встречи с министром финансов Сергеем Марченко представители Всемирного банка отметили, что готовы выделить Украине $230 млн в декабре 2021 в рамках глобальной инициативы COVAX.

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