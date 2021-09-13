Банки в Украине изменили условия депозитов для граждан

Банки в Украине решили повысить сумму гарантирования депозитов в Украине с 200 тыс. грн до 600 тыс. грн. Это нововведение поддержали в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Банки в Украине изменили условия депозитов для граждан: на сколько выросла сумма выплат по вкладам

Речь идет об обязательной сумме вкладов, которую Фонд гарантирования вкладов вернет вкладчику в случае вывода данного банка с рынка. На сегодняшний день максимальная сумма возмещения составляет 200 тысяч гривен, но ее хотят повысить до 600 тысяч гривен.

Одним из авторов нового законопроекта о депозитах стал глава профильного комитета Даниил Гетманцев.

Предельную сумму вкладов украинцам предлагается повышать в несколько этапов:

  • до 400 тыс. грн – к 31 декабря 2022 года;
  • до 600 тыс. грн – с 1 января 2023 года.
Банки в Украине изменили условия депозитов для граждан: на сколько выросла сумма выплат по вкладам

Что касается "Ощадбанка", вкладчики-физлица которого на сегодняшний денть получают гарантию, что в случае банкротства банка им вернут весь депозит, вне зависимости от его суммы, то это условие будет пересмотрено. Ощадбанк станет членом Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) и начнет работать по тем же правилам, что и все остальные банки Украины. Новые правила гарантирования вкладов в Ощадбанке будут распространяться на новые депозиты, а владельцам "старых" сбережений до истечения срока договора о депозите беспокоиться не стоит.

Ранее сообщалось, что в Украине стал банкротом и закрылся банк "Земельный капитал".


Лобанова Єлизавета, Тудей

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