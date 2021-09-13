Швейцария дает зеленый свет бирже криптовалют
В пятницу Швейцария расчистила путь для увеличения объемов торговли биткоинами и другими цифровыми активами в стране, дав согласие на создание новой цифровой фондовой биржи. Об этом пишет Profinance.
Что известно
Фондовая биржа SIX заявила, что ее новая цифровая биржа SIX или SDX позволит инвесторам через регулируемые учреждения торговать, рассчитываться и хранить цифровые токены через одну площадку, опираясь на «самые высокие швейцарские стандарты надзора и регулирования».
Финансовое регулирование криптовалют и цифровых активов во всем мире представляет собой мешанину: некоторые страны приветствуют новую отрасль, а другие стремятся ее запретить.
Швейцария давно стремилась стать центром продуктов и рынков, развивающихся вокруг криптовалют и других цифровых активов. Некоторые из ее банков предлагают торговлю и хранение биткоинов, а часть страны, получившая название Крипто-долина, является центром крипто-финансовых компаний и стартапов.
Швейцарский регулятор Finma сообщил, что предоставил SIX две лицензии в качестве фондовой биржи и центрального депозитария ценных бумаг.
По словам Finma, лицензии позволяют открыть свою инфраструктуру для контролируемых финансовых учреждений, а не напрямую для конечных клиентов, что было одним из вариантов.
Finma заявила, что ей необходимо сбалансировать инновации с безопасностью рынка, и что теперь «упростилась тесно связанная цепочка создания стоимости, начиная от выпуска и торговли до расчетов и хранения токенизированных активов».
Новая швейцарская цифровая биржа использует технологию распределенного реестра для записи транзакций.
SIX работает над цифровой биржей с 2018 года. Руководители, участвующие в проекте, заявили, что рассматривают одобрение Швейцарии как ступеньку к созданию глобальной сети торговли цифровыми активами. SIX также работает над аналогичной платформой в Сингапуре. SIX не сообщила, когда SDX будет запущен в Швейцарии, но руководители сказали, что он будет готов к работе, как только будет получено одобрение Finma.