Швейцария дает зеленый свет бирже криптовалют

В пятницу Швейцария расчистила путь для увеличения объемов торговли биткоинами и другими цифровыми активами в стране, дав согласие на создание новой цифровой фондовой биржи. Об этом пишет Profinance.

Фото: bitcryptonews

Что известно

Фондовая биржа SIX заявила, что ее новая цифровая биржа SIX или SDX позволит инвесторам через регулируемые учреждения торговать, рассчитываться и хранить цифровые токены через одну площадку, опираясь на «самые высокие швейцарские стандарты надзора и регулирования».

Финансовое регулирование криптовалют и цифровых активов во всем мире представляет собой мешанину: некоторые страны приветствуют новую отрасль, а другие стремятся ее запретить.

Швейцария давно стремилась стать центром продуктов и рынков, развивающихся вокруг криптовалют и других цифровых активов. Некоторые из ее банков предлагают торговлю и хранение биткоинов, а часть страны, получившая название Крипто-долина, является центром крипто-финансовых компаний и стартапов.

Швейцарский регулятор Finma сообщил, что предоставил SIX две лицензии в качестве фондовой биржи и центрального депозитария ценных бумаг.

По словам Finma, лицензии позволяют открыть свою инфраструктуру для контролируемых финансовых учреждений, а не напрямую для конечных клиентов, что было одним из вариантов.

Finma заявила, что ей необходимо сбалансировать инновации с безопасностью рынка, и что теперь «упростилась тесно связанная цепочка создания стоимости, начиная от выпуска и торговли до расчетов и хранения токенизированных активов».

Новая швейцарская цифровая биржа использует технологию распределенного реестра для записи транзакций.

SIX работает над цифровой биржей с 2018 года. Руководители, участвующие в проекте, заявили, что рассматривают одобрение Швейцарии как ступеньку к созданию глобальной сети торговли цифровыми активами. SIX также работает над аналогичной платформой в Сингапуре. SIX не сообщила, когда SDX будет запущен в Швейцарии, но руководители сказали, что он будет готов к работе, как только будет получено одобрение Finma.