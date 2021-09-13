Швейцария дает зеленый свет бирже криптовалют

В пятницу Швейцария расчистила путь для увеличения объемов торговли биткоинами и другими цифровыми активами в стране, дав согласие на создание новой цифровой фондовой биржи. Об этом пишет Profinance.

Швейцария дает зеленый свет бирже криптовалют
Фото: bitcryptonews

Что известно

Фондовая биржа SIX заявила, что ее новая цифровая биржа SIX или SDX позволит инвесторам через регулируемые учреждения торговать, рассчитываться и хранить цифровые токены через одну площадку, опираясь на «самые высокие швейцарские стандарты надзора и регулирования».

Финансовое регулирование криптовалют и цифровых активов во всем мире представляет собой мешанину: некоторые страны приветствуют новую отрасль, а другие стремятся ее запретить.

Швейцария давно стремилась стать центром продуктов и рынков, развивающихся вокруг криптовалют и других цифровых активов. Некоторые из ее банков предлагают торговлю и хранение биткоинов, а часть страны, получившая название Крипто-долина, является центром крипто-финансовых компаний и стартапов.

Швейцарский регулятор Finma сообщил, что предоставил SIX две лицензии в качестве фондовой биржи и центрального депозитария ценных бумаг.

По словам Finma, лицензии позволяют открыть свою инфраструктуру для контролируемых финансовых учреждений, а не напрямую для конечных клиентов, что было одним из вариантов.

Finma заявила, что ей необходимо сбалансировать инновации с безопасностью рынка, и что теперь «упростилась тесно связанная цепочка создания стоимости, начиная от выпуска и торговли до расчетов и хранения токенизированных активов».

Новая швейцарская цифровая биржа использует технологию распределенного реестра для записи транзакций.

SIX работает над цифровой биржей с 2018 года. Руководители, участвующие в проекте, заявили, что рассматривают одобрение Швейцарии как ступеньку к созданию глобальной сети торговли цифровыми активами. SIX также работает над аналогичной платформой в Сингапуре. SIX не сообщила, когда SDX будет запущен в Швейцарии, но руководители сказали, что он будет готов к работе, как только будет получено одобрение Finma.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Объем сделок слияния и поглощения может установить новый рекорд — ReutersОбъем сделок слияния и поглощения может установить новый рекорд — Reuters
Заработал более $1 миллиона за день: коллекционер перепродал редкий NFT-токенЗаработал более $1 миллиона за день: коллекционер перепродал редкий NFT-токен
Биткоин легализовали в УкраинеБиткоин легализовали в Украине
Рынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продаватьРынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продавать
Нафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газНафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газ
Блок рекламы


Похожие новости
Почта Великобритании начнет продажу криптовалютыПочта Великобритании начнет продажу криптовалюты
НБУ ожидает замедления инфляции в конце годаНБУ ожидает замедления инфляции в конце года
Американские подростки теряют веру в фондовую биржу, переходят на криптовалюты — опросАмериканские подростки теряют веру в фондовую биржу, переходят на криптовалюты — опрос
Новая почта больше не выдает бумажные чекиНовая почта больше не выдает бумажные чеки
Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекордЦены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд
Citi Украина создает департамент коммерческого банка. Что это значитCiti Украина создает департамент коммерческого банка. Что это значит
Разъяснение ГНС: Украинцам не нужно декларировать криптовалютуРазъяснение ГНС: Украинцам не нужно декларировать криптовалюту
В Киеве, Одессе и Днепре на фасадах торговых центров появилась реклама криптовалютной биржи EXMOВ Киеве, Одессе и Днепре на фасадах торговых центров появилась реклама криптовалютной биржи EXMO
Каждый десятый житель США инвестирует в криптовалюту — опросКаждый десятый житель США инвестирует в криптовалюту — опрос
Криптовалюты — пузырь. Инвестор-миллиардер назвал крипту «ограниченным запасом ничего»Криптовалюты — пузырь. Инвестор-миллиардер назвал крипту «ограниченным запасом ничего»
Последние новости
Подгружаем последние новости