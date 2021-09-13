Финкомпании дают в долг «до зарплаты» вживую наполовину больше, чем онлайн

Средняя сумма одного кредита, выдаваемого финкомпаниями в онлайн-формате составляет 4,2 тыс грн, тогда как в офлайне — 6,4 тыс грн., то есть на 52% больше. Об этом сообщил начальник управления надзора за финансовыми компаниями НБУ Александр Залетов.

Фото: zaimu.kiev.ua

Все равно онлайн рулит

По словам чиновника, несмотря на это наблюдается устойчивая тенденция перехода финкомпаниями на обслуживание в онлайн-режиме.

За апрель-июнь текущего года небанковские финансовые компании выдали физическим лицам кредитов на 16,4 млрд грн. Это ровно вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кредиты «до зарплаты»

Как известно, финкомпании специализируются на так называемых кредитах «до зарплаты», в рамках которых гражданам выдаются небольшие суммы на короткие сроки под сотни процентов годовых.

По данным НБУ, порядка 60% от суммы кредитов, выданных «финками» за 2 квартал, то есть, почти 10 млрд грн — это именно такие займы сроком до 31 дня.

Еще 20% небанковских кредитов выдаются на срок 31 дня, то есть до 3 месяцев.

Альтернативный источник

В то же время, по данным Опендатабот, в первом полугодии 2021 года украинские микрофинансовые организации выдали более 7 млн быстрых кредитов на 31,6 млрд. Это на 43% больше чем в прошлом году.

Сумма кредитов в 2020 составила 22 млрд грн.

Аналитики платформы отмечают, что количество выданных в Украине кредитов растет год от года.